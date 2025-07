Politie eenheid Rotterdam ook naar meldingen digitale criminaliteit

Zogenaamde behulpzame bankmedewerkers, oplichters die zich voor doen als agenten en een pinpas komen ophalen, een appje van een dochter -zo lijkt het tenminste- of je haar wil helpen door een betaalverzoek te betalen. Digitale criminaliteit neemt toe en dagelijks komen er nieuwe slachtoffers bij. In de politie eenheid Rotterdam waar Goeree-Overflakkee onder valt zijn er ongeveer ruim twee meldingen per dag van digitale criminaliteit. En lang niet alle slachtoffers durven de politie te bellen, omdat ze zich bijvoorbeeld schamen, dus het aantal slachtoffers zal hoger liggen.

Uit onderzoek blijkt dat de impact van digitale criminaliteit groot is en lang aanhoudt. Tegenwoordig gaat de politie in heel Nederland, dus ook in de eenheid Rotterdam, snel naar meldingen van online criminaliteit, zoals bankhelpdeskfraude. Door deze werkwijze krijgen slachtoffers sneller gepaste hulp. Ook stijgt daarmee de kans dat de daders worden opgespoord.

‘Meneer, ik zie dat er iets mis is met uw bankrekening, u bent opgelicht’

Op 23 mei 2025 was een 82-jarige man uit Rotterdam bijna zijn geld kwijt. Hij werd die vrijdagmiddag gebeld door een bankmedewerker, althans dat dacht hij. De bankmedewerker vertelde dat er iets mis was met de bankrekening van de man en dat hij waarschijnlijk was opgelicht. De bankmedewerker wilde hem helpen en dat kon alleen als het slachtoffer zijn pincodes doorgaf en als hij morgen zijn pinpassen af zou geven aan een andere bankmedewerker die de pinpassen zou komen ophalen.

De bankmedewerker kwam overtuigend over, maar toch vertrouwde de man het zaakje niet helemaal en belde de politie. En dat is maar goed ook. Op zaterdag zouden de pinpassen opgehaald worden, dus op die dag maakten twee agenten samen met het slachtoffer een plan. De pinpasophaler stond even later voor de deur van het slachtoffer en toen kon deze 20-jarige man uit Den Haag aangehouden worden. Gelukkig kon op deze manier voorkomen worden dat het slachtoffer zijn geld kwijt zou zijn.

Ruim 50 slachtoffers per dag in de eenheid Rotterdam

In de eenheid Rotterdam worden ongeveer 50 mensen per dag slachtoffer van digitale criminaliteit. En dat zijn alleen nog de mensen waar wij het van weten, want lang niet alle slachtoffers doen aangifte. Bij de 82-jarige man uit Rotterdam ging het gelukkig net goed, omdat hij de situatie toch niet helemaal vertrouwde en daarom de politie belde. Helaas zijn er ook veel voorbeelden waarbij slachtoffers wél hun geld of bijvoorbeeld waardevolle sieraden kwijtraken. De oplichters zijn zo overtuigend en gebruiken slimme gesprekstechnieken waardoor hun verhaal heel geloofwaardig is. En het kan iedereen overkomen, de slachtoffers zijn van alle leeftijden.

Ter plaatse bij digitale criminaliteit

Net als bij bijvoorbeeld een woninginbraak, is het belangrijk om snel te handelen en slachtoffers dezelfde zorg en aandacht te geven als slachtoffers van ‘traditionele’ misdrijven. Sinds 19 mei is de politie daarom in heel Nederland snel aanwezig bij meldingen van digitale criminaliteit. Niet alleen bij heterdaadsituaties, maar ook als een digitaal misdrijf net is gepleegd. Denk aan bankhelpdeskfraude, phishing of sextortion. Zo kunnen agenten slachtoffers direct opvangen, computers en telefoons veiligstellen en in sommige gevallen zelfs schade beperken.

Tot 19 mei werden slachtoffers van online criminaliteit vaak doorverwezen naar een online aangifteformulier. Maar nu is het dus ook mogelijk om via 0900-8844 te melden en een agent aan huis te krijgen. De meldkamers sturen dan – afhankelijk van de situatie – een eenheid ter plaatse.

De politie eenheid Rotterdam startte in februari met deze werkwijze. De eerste resultaten laten zien dat er ongeveer ruim twee meldingen per dag worden gedaan. Afhankelijk van de situatie en de wens van het slachtoffer, gaan agenten dan naar het slachtoffer. Dat was ook het geval bij de 82-jarige man uit Rotterdam, waardoor even later een 20-jarige verdachte aangehouden kon worden.

Tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt

Check de afzender en bij twijfel; klik weg of hang op.

Vertrouw je het niet 100%? Doe dan niet wat er van je gevraagd wordt.

Klinkt iets als te mooi om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook.

Agenten komen nooit aan je deur om waardevolle spullen op te halen.

Lees meer tips via: veiliginternetten.nl

Slachtoffer geworden? Schaam je niet en doe altijd aangifte

Ben jij slachtoffer geworden, schaam je dan niet. Je bent echt niet de enige die dit overkomt. Neem daarom altijd direct contact op met je bank om je rekening te laten blokkeren. En neem contact met de politie, doe ook altijd aangifte. Aangifte doen kan telefonisch, persoonlijk op het bureau of in veel gevallen ook online.

Deel daarnaast je verhaal met vrienden en kennissen. Zo help je voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt.

Meer tips voor slachtoffers vind je in deze brochure van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Door Internetredactie Omroep Archipel