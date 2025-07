Baggerwerkzaamheden starten op Goeree-Overflakkee

Vanaf de zomer start Waterschap Hollandse Delta met het baggeren van sloten in het landelijk gebied van Goeree-Overflakkee. Het baggerwerk is nodig om de sloten in de polders schoon te houden en een goede doorstroming van oppervlaktewater te waarborgen. Het waterschap voert deze baggerwerkzaamheden om de acht jaar uit.

De werkzaamheden vinden plaats op drie locaties: rondom Goedereede, ten zuiden van Nieuwe-Tonge en ten westen van Oude-Tonge. Binnenkort start de aannemer met zogenaamde keukentafelgesprekken, waarbij eigenaren of gebruikers van percelen waar gebaggerd wordt, persoonlijk geïnformeerd worden. De aannemer, Jaro BV, zal zelf afspraken maken met de betrokkenen. Het baggeren gaat medio juli van start en wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, uiterlijk 15 maart 2026 afgerond.

Tijdens de werkzaamheden kan er enige overlast zijn, zoals geluid van het uitvoerend materieel, tijdelijke afsluitingen van wegen of fietspaden en het transport van bagger. Het waterschap zal er alles aan doen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

De aannemer bepaalt de specifieke werkwijze voor het baggeren, afhankelijk van de breedte en bereikbaarheid van de sloot. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een kraan, schuifboot of pomp. Het waterschap streeft naar een efficiënte uitvoering van het werk en probeert de bagger in de directe omgeving te verspreiden.

Het baggerwerk wordt uitgevoerd door Jaro BV, met Rien van Driel als contactpersoon. Bij vragen of opmerkingen kunnen bewoners direct contact opnemen met de aannemer. Meer informatie is te vinden op de website van Waterschap Hollandse Delta.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel