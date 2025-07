Kids Care brengt waardevolle schenking naar de Kinderafdeling

Vrijdagmorgen 04 juli 2025 werd de Kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verrast met een grote schenking van Kids Care. Zij haalden ruim 5 maanden geleden met de Kids Care Kinderkledingbeurs, de 8e editie alweer, een recordbedrag op van bijna € 11.000,-. Dit bedrag verdelen zij over goede doelen op Goeree-Overflakkee die zich inzetten voor kinderen uit deze regio en daar is de Kinderafdeling van het ziekenhuis er ieder jaar één van. Vanuit hun motto “Because we care” hoopt Kids Care met deze schenking het verblijf van zieke kinderen in het ziekenhuis iets aangenamer te maken.

Eén van de organisatoren van Kids Care, Jannelies Roon, licht deze schenking toe: “in 2024 hebben we drie gevulde cadeauboxen gebracht bij de Gipskamer, SEH en Kinderafdeling. Dit jaar komt daar een cadeaubox bij voor de Prikpoli. Uiteraard zorgen we ook voor een flinke voorraad cadeautjes om de vier boxen steeds goed gevuld te houden. We hebben de medisch pedagogisch zorgverlener van het ziekenhuis gevraagd wat ze goed kunnen gebruiken op de Kinderafdeling. Daar kwam een heel mooi verlanglijstje uit. Met dat verlanglijstje zijn we aan de slag gegaan en zo brachten we vanmorgen dozen vol naar Dirksland. Van drinkbekers, bellenblaasmachines, stapelstenen en boeken tot een babyset voor op de kinderstoel en smartgames. Hiermee bieden we voor kinderen van alle leeftijden iets leuks.”

Ilonka Verschoor, medisch pedagogisch medewerker op de Kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is enorm dankbaar voor al deze mooie cadeaus: “Om kinderen tijdens een behandeling of onderzoek op een prettige manier af te leiden, hebben we onder andere snoezel- en afleidingsmateriaal gevraagd. We hebben speciale flesjes, toverstafjes en buisjes met vrolijke kleuren ontvangen, waarin van alles gebeurt als je ze beweegt. Deze materialen sluiten mooi aan bij de PROSA-gedachte, waarbij we het brein van het kind bewust helpen focussen op iets positiefs in plaats van op de medische handeling zelf. Door kinderen op deze manier af te leiden en comfort te bieden, verlagen we spanning, angst en pijnbeleving. Het is een mooie aanvulling op de snoezelkar die we een aantal jaar geleden hebben gekregen van Kids Care. Dit soort schenkingen zijn enorm waardevol voor de kinderen én voor ons.”

Door Internetredactie Omroep Archipel