Snelle Wielers fietsen bijna 26.000 euro bij elkaar

De Snelle Wielers zijn zondagmiddag 6 juli 2025 feestelijk onthaald bij de Bommelstee in Den Bommel na een rit van 500 kilometer voor het goede doel Alzheimer Nederland.

Ryan van Bergen staat trots zijn vader op te wachten. ''Ze hebben een heleboel geld opgehaald", zegt hij. "En ja, 500 kilometer fietsen is niet zomaar iets, maar ze hebben het voltooid. Ik denk dat ze het wel erg mooi vinden dat we met zoveel mensen het hele team onthalen want ze weten wel dat er iets gaat gebeuren, maar ze weten niet wat, dus ik denk dat ze wel dat ze het leuk vinden dat we er allemaal zijn."

Rond drie uur arriveert de bus met de Snelle Wielers en die wordt juichend en klappend onthaald. Iedereen sluit elkaar in de armen en hier en daar vloeit een traan.

Leon van Bergen is een van de fietsers en mede organisator. "Het was een prachtige rit", vertelt hij. "De eerste 2 etappes hadden we prachtig weer, de laatste etappe flink veel wind en regen richting Volendam, maar toen we daar aankwamen waren we supertrots dat we het voor elkaar hebben gekregen en een gigantische bedrag hebben opgehaald."

Dan is het tijd voor de overhandiging van de cheque van € 25.790 die Juliëtte van Gent van Alzheimer Nederland in ontvangst mag nemen samen met haar collega's van afdeling Goeree-Overflakkee & Hoekse Waard.

Juliëtte van Gent: "Als Alzheimer Nederland zetten we ons in voor een wereld zonder dementie. Zover zijn we helaas nog lang niet, maar we kunnen wel zorgen dat er onderzoek naar wordt gedaan naar het ontstaan en het zorgen dat het allemaal zo draagbaar mogelijk wordt. We streven met elkaar naar een dementie vriendelijke samenleving en dat is zowel zorgen dat mensen voorgelicht worden zoals op de site www.samendementievriendelijk.nl waar je trainingen kan volgen. Maar we zorgen ook bij het Alzheimer café dat er informatie wordt gegeven over onderwerpen die mensen met dementie en naasten tegenkomen. Dankzij deze ongelooflijk mooie donatie kunnen we al onze activiteiten blijven doen en zelfs uitbreiden."

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel