Nieuwe scooter voor Gerdien na brandstichting

De nieuwe scooter van Gerdien Hoogmoed uit Melissant, die zij met de opbrengst van een inzamelingsactie kon bekostigen, is eindelijk afgeleverd. Ze wilde per se een identieke scooter als het exemplaar dat op zondag 27 april 2025 bij de bushalte in Sommelsdijk in brand was gestoken.

Door Ron Broekhart

De levering, inclusief bijbehorende accessoires, duurde daardoor wat langer dan voorzien. De alleenstaande moeder was door het verlies van haar scooter ernstig gedupeerd. Haar zus Nicole besloot daarop een GoFundMe-pagina aan te maken.

De actie leverde uiteindelijk 1.618 euro op, mede doordat naast Omroep Archipel ook RTV Rijnmond aandacht gaf aan de actie. Met de opbrengst kon Gerdien een identieke AGM New Flash-scooter aanschaffen, hetzelfde model als zij eerder bezat. "Ik had nooit gedacht dat er zoveel gedoneerd zou worden voor een scooter," vertelt Gerdien. "Ik ben dan ook iedereen dankbaar voor de donaties." Ze geniet er nu weer van om als vanouds met haar scooter naar haar werk bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk te rijden.

Meer geld opgehaald dan nodig

Voor haar nieuwe scooter liep Hoogmoed nog wel tegen een probleem aan: ze kon geen verzekering vinden die dit type scooter volledig allrisk (all casco) wilde dekken. "Mede dankzij de donaties heb ik toch een goede brommerverzekering kunnen afsluiten," aldus Gerdien. Het resterende bedrag van 125 euro heeft ze gedoneerd aan de Give a Bike Foundation, een netwerk van organisaties en fietswerkplaatsen die fietsen opknappen voor mensen die er een nodig hebben, maar die er zelf geen kunnen betalen.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.