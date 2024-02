325 enthousiaste lopers voor snertwandeling Melissant

Gymvereniging Kwiek organiseerde zaterdag 10 februari 2024 de jaarlijkse Snertwandeltocht van Melissant. De wandeltocht over drie afstanden is een traditie die altijd veel bezoekers trekt.

Welke afstand ook was gelopen, voor iedere deelnemer was er na afloop een welverdiende kop snert. De organisatie spreekt over een geslaagde Snertwandeling. Dit jaar liepen er maar liefst 325 enthousiaste lopers mee.



Door Internetredactie Omroep Archipel