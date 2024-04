33e editie van Flakkeese Dagen geslaagd

De 33e editie van de Flakkeese Dagen op vrijdag 12 en zaterdag 13 april 2024 was wederom geslaagd. Na twee jaar in de openlucht werd voor deze editie gekozen voor de oude vertrouwde opzet met twee tenten om niet meer afhankelijk te zijn van de grillige Nederlandse weersomstandigheden. Het unieke van dit tweedaagse festival is dat alle bands en DJ's afkomstig zijn van, of een duidelijke binding hebben mèt Goeree-Overflakkee.

De Flakkeese Dagen is het oudste jaarlijkse popfestival op Goeree-Overflakkee. In 1989 was de eerste editie. Er traden toen 7 bands op voor 125 bezoekers. Anno 2024 is het een tweedaags festival met 2 podia, 25 acts en 2000 bezoekers.



Door Internetredactie Omroep Archipel