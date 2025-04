Grote calamiteitenoefening op de Haringvlietsluizen

Op de Haringvlietsluizen bij Stellendam kwamen maandag 14 april 2025 tientallen hulpverleners van verschillende hulpdiensten in actie. Voorbijgangers zagen een tiental brandweerwagens en ambulances staan en in de lucht vloog een politiehelikopter. Het ging hier niet om een echt incident maar om een grote oefening die deel uitmaakt van de maritieme security oefening Port Defender.

Bij een oefening als deze worden verschillende scenario's nagebootst waarbij hulpdiensten nauw samenwerken om de veiligheid in de regio te waarborgen.

"Het Haringvliet is een uitdagende omgeving voor de oefening", vertelt René van der Linden, woordvoerder van de veligheidsregio. "Het biedt de mogelijkheid om met de verschillende hulpdiensten complexe scenario’s te oefenen. Zo is er een ongeval met een tankwagen, een aanvaring van een schip en worden personen die overboord zijn geslagen gered. Bovendien komt de de Dienst Speciale Interventies (DSI) in actie aan boord van een schip."

"De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Brandweer, Ambulance, Politie, KNRM, Rijkswaterstaat en de Waterschappen doen mee aan de oefening", zegt René van der Linden. "Door deze oefeningen versterken we onze samenwerking, testen we onze plannen en zorgen we ervoor dat we in echte noodsituaties snel en effectief kunnen handelen. Zo houden we onze regio veilig nu en in de toekomst."

De oefening bij Stellendam maakt deel uit van Port Defender, de grootste maritieme security oefening op Nederlands grondgebied. "Tijdens deze oefening werken verschillende marine-eenheden en veiligheidsdiensten samen."

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel