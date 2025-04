Goereese Portdagen verplaatst naar september

De Goereese Portdagen gaan dit jaar toch door. Dat laat de organisatie weten. Het evenement, dat eerder werd afgelast vanwege de NAVO-top in Den Haag, is verplaatst naar het weekend van 18 september 2025.

De Portdagen vinden traditiegetrouw plaats in het derde weekend van juni, maar dit jaar was er in die periode geen vergunning verleend. De politie gaf toen een negatief advies, vanwege een tekort aan beschikbare agenten rondom de internationale NAVO-top die op 24 en 25 juni plaatsvindt in het World Forum in Den Haag.

Door Internetredactie Omroep Archipel