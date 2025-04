Yo Mattie! Uitverkochte première van jeugdtheaterschool Houten Aap

Na maanden van repeteren hield jeugdtheaterschool Houten Aap op zaterdag 12 april de première van de musical Yo Mattie voor een uitverkochte zaal in theater Houten Kaap in Ouddorp.

De theaterschool begon in 2022 met een pilot. Er kwamen toen meteen veel leerlingen. Het seizoen daarop werd het project daarom uitgebreid tot drie groepen. “En toen hebben we het uitgerold,” vertelt directeur Simone Baaijens van strandtheater Houten Kaap en initiatiefnemer van de theaterschool. “Sinds het begin werken we met twee docenten samen: Mark en Nadra. Zij geven iedere week les en regisseren ook de eindvoorstelling.”

Hofplein Theater

De Houten Aap werkt samen met het Hofplein Theater in Rotterdam. “Daar komt ook het script van het stuk Yo Mattie vandaan.”

“Het toneelstuk gaat over een prins die koning wordt,” vertelt acteur Jim. “Zijn vader is heel ziek en zijn oom wil koning worden en probeert hem te vermoorden. En dan komt hij allemaal straatjongeren tegen. En die straatjongeren helpen dan de prins. Ik speel een van de straatjongeren, Tookie, en we praten de hele tijd straatachtig. Dan zeggen we bijvoorbeeld ‘paraloco’, en we zeggen ook gewoon niet ‘waar kom je vandaan’, maar ‘waar kom je’.”

Thijs speelt Charles, het hoofd van de hofdienaren. “Dus ik moet mensen aansturen en zeggen wat ze moeten doen. En ik ben eigenlijk gewoon degene die alles regelt in het paleis.”

Subsidie

De Houten Aap wordt gesteund door de gemeente Goeree-Overflakkee. “Ze zijn heel blij met dit initiatief, omdat we de enige jeugdtheaterschool op het eiland zijn,” legt Simone Baaijens uit. “Dus we krijgen altijd subsidie voor het maken van de voorstellingen. Daarom hebben we een technicus en een regisseur, en een flink decor. Ook in kostuums gaat altijd veel geld zitten.”

Vlak voor de voorstelling is er veel opwinding en spanning. “Maar ook trots. De kinderen zijn ook ontzettend trots op zichzelf. Dat zie je heel mooi aan het einde van de voorstelling, dat ze glunderen van: dit heb ik neergezet. Het is zo leuk om maanden naar een stuk toe te werken, en dat je het dan ziet, met publiek erbij. En het is zo goed voor kinderen om toneel te spelen. Ze worden er zelfverzekerd van. Dus dat is leuk om te zien.”

“Vannacht had ik nog een nachtmerrie,” vertelt Senna. “Het is wel een beetje spannend. Omdat je gewoon bang bent dat het fout gaat. In de vorige productie was ik wel een keer mijn tekst kwijt, maar dat was niet heel ernstige tekst. Het blijft toch gewoon een beetje spannend.”

