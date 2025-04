Creativiteit op de catwalk: een avond bij Goed voor Goed

In kringloopwinkel Goed voor Goed in Sommelsdijk vond op donderdag 10 april 2025 de jaarlijkse modeshow plaats. Net als voorgaande jaren trok het evenement een flink aantal bezoekers. De modeshow draait niet alleen om kleding en stijl, maar ook om een boodschap: mode kan duurzaam, creatief en maatschappelijk verantwoord zijn.

Door Ron Broekhart

Achter de schermen hing de spanning voelbaar in de lucht. Maar ondanks de zenuwen verliep de organisatie als een geoliede machine. In een speciaal ingerichte haar- en visagieruimte werd de laatste hand gelegd aan de modellen, die vervolgens vol zelfvertrouwen de catwalk betraden, gehuld in zorgvuldig samengestelde outfits en accessoires afkomstig uit de vier kringloopwinkels van Goed voor Goed.

“Het wordt elk jaar beter,” vertelt een trotse Joost van Welsenis, directeur van Goed voor Goed. “Iedereen zag er fantastisch uit in kleding die allemaal via onze winkels is binnengekomen.”

Nikkie als Charlie Chaplin

Een opvallende verschijning tijdens de show was deelnemer Nikkie, die het publiek verraste met een act als Charlie Chaplin. In een perfect gestileerde outfit stond hij geduldig in de rij, wachtend op zijn moment. Toen zijn beurt kwam, zette hij vol overgave zijn act neer. “Ik werk al vier jaar op de afdeling inname bij Goed voor Goed,” vertelt Nikkie. “Maar vanavond kruip ik in de huid van Charlie Chaplin - een droom die uitkomt.”

Een daverende finale

De grande finale vormde het hoogtepunt van de avond. Onder luid applaus paradeerden de modellen nog één keer over de catwalk. Viki en Els, de drijvende krachten achter de organisatie, liepen trots voorop. “Dit is het grootste evenement van het jaar,” zegt Viki Hedi. “Alle locaties doen mee en iedereen voelt zich speciaal op zo'n avond.”

De modeshow werd afgesloten met een feestelijke sfeer en een gevoel van verbondenheid. Goed voor Goed kijkt met voldoening terug op een geslaagde avond waarin mode, duurzaamheid en inclusiviteit samenkwamen. “Volgend jaar weer!” besluit een stralende Nikkie.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.