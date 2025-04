Bouwen aan Een Klas Vol Enthousiaste Lezers

Op 9 en 10 april 2025 organiseerde Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden het symposium 'Een klas vol lezers', speciaal voor professionals uit het primair onderwijs. Bijna 100 leerkrachten namen deel aan het programma, dat plaatsvond in het Diekhuus in Middelharnis en de Boekenberg in Spijkenisse.

Tijdens beide avonden werd de urgentie van goed leesonderwijs onderstreept door diverse sprekers. De dalende leesvaardigheid onder Nederlandse kinderen en de groeiende kloof in taalontwikkeling vormden de rode draad van het programma. Tegelijkertijd lieten de sprekers zien dat je met kleine aanpassingen al grote stappen kunt zetten in de leesontwikkeling van kinderen.

Een van de belangrijkste boodschappen was dat kennisopbouw essentieel is voor een goede leesontwikkeling. En dat kan al met simpele aanpassingen. Denk aan het verdubbelen van de dagelijkse (voor)leestijd van 15 naar 30 minuten en het aanbieden van teksten die aanzetten tot nadenken en napraten. Veranderingen die je morgen al in de klas kunt toepassen. Als partner van het onderwijs reikt de Bibliotheek hierbij graag de juiste ondersteuning, kennis en materialen aan.

Deelnemers lieten zich inspireren door plenaire lezingen van onder meer Heleen Buhrs en Anne Steenhoff, en volgden daarna sessies over onderwerpen als rijke taal, theaterlezen, leesbeleving en begrijpend lezen. Sprekers zoals Maria Streefkerk, Gideon Samson en Daniëlle van Loenhout deelden concrete tips.

Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden kijkt terug op twee succesvolle avonden vol kennisdeling en inspiratie. Samen met het onderwijs blijft de organisatie bouwen aan een klas vol enthousiaste lezers.

Door Internetredactie Omroep Archipel