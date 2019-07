35e strandloop Ouddorp en wandeltocht

Op vrijdag 9 augustus 2019 organiseert AV Flakkee voor de 35e maal de Bloemfontein Strandloop Ouddorp. De afstanden zijn 4,5 en 10km en nieuw dit jaar is de wandeltocht 10km. De route staat bekend om de schitterende natuur op de Kop van Goeree, de mooie paden door natuurgebied de Kwade Hoek en uiteraard de stukken over het strand.

De start en finish zijn bij Strandpaviljoen de Zeester, ter hoogte van Strand Noord (Oosterweg). Het programma begint om 18:20 uur met het startschot voor de wandeltocht 10km, een ideale opmaat voor wie met de Omloop naar Goedereede gaat lopen. Inschrijven kan ter plaatse voor € 5,-. Om 18:30 uur start de jeugdloop 500m voor kinderen t/m 9 jaar. Om 18:40 uur is het de beurt aan de jeugd van 10 t/m 15 jaar, zij lopen 1 km. Het inschrijfgeld voor beide jeugdlopen bedraagt € 2,50.

Klokslag 19:30 uur zal het startschot klinken voor de wedstrijd over 10 km en de prestatieloop van 4,5 km. De atleten van AV Flakkee willen goed presteren voor eigen publiek, Maikel Peeman, Ricardo Sint Nicolaas, Eric Wolfert en bij de dames Laurey van den Berge zitten steevast bij de eersten in het veld. Voor alle deelnemers is een attentie, de prijsuitreiking is direct na afloop bij de strandtent. Het inschrijfgeld voor de 4,5 km bedraagt € 7,- en voor de 10 km € 9,-. Voorinschrijven kan t/m 6 augustus via www.avflakkee.nl, wie dit doet krijgt € 2,- korting (uitgezonderd de jeugdlopen). Na-inschrijven kan tot een half uur voor de start, betalen vindt plaats bij het afhalen van de startnummers in de strandtent.