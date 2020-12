4 januari 2021 rijden de buurtbussen weer op Goeree-Overflakkee

De buurtbussen op Goeree-Overflakkee rijden sinds maart 2020 niet meer vanwege COVID-19. Gelukkig zijn de onderzoeken afgerond, wat betekent dat de bussen bijna klaar zijn om de weg op te gaan. U kunt spoedig na de jaarwisseling weer gebruik maken van de buurtbus.

Een buurtbus is veel kleiner dan een gewone lijnbus en heeft maar één deur om in te stappen. Daarom was onderzoek nodig om de buurtbussen coronaproof de weg op te laten gaan.

Wat is er veranderd?

In elke buurtbus is een spatscherm vastgemaakt. Ook zijn extra elektronische filters toegevoegd om voldoende frisse buitenlucht aan te voeren en ronddraaiende lucht te zuiveren. Verder is de eerste passagiersstoel die net achter de chauffeur zit verwijderd. Wanneer de buurtbussen weer gaan rijden kunnen er dus zeven passagiers mee in plaats van acht.

Per 4 januari 2021 gaan de buurtbuslijnen op Goeree-Overflakkee weer rijden.

De buurtbussen zijn een onderdeel van het Openbaar Vervoer in de concessie HWGO. Ook in buurtbussen zijn passagiers verplicht om een mondkapje te dragen. Zet uw mondkapje op voordat u de bus instapt.