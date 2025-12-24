400 kersthuisjes: een lichtje voor kerst als liefdevol aandenken

Deelnemers van de Postcode Loterij ontvingen eind november een cadeaubon voor een Hollands huisje. Het populaire stenen huisje, verlicht door een led-lamp, wordt vaak verzameld en past goed tussen kerstversieringen. Judith de Lange uit Ouddorp zette dit idee vier jaar geleden om in een jaarlijks initiatief waarbij de huisjes samen met andere lekkernijen worden uitgedeeld aan ouderen en mensen met een beperking.

Door Ron Broekhart

Judith plaatste meerdere oproepen op sociale media en kreeg van alle kanten hulp aangeboden, zowel van bedrijven als van particulieren. De reacties waren overweldigend en al snel ontstond er een breed gedragen initiatief. “Hier wordt ik heel gelukkig van. Dit is zo iets moois, zoiets dankbaars,” vertelt de Lange. “Een lichtje voor Kerst, hoe leuk is dat om daar iets mee te gaan doen. Zo is het idee 4 jaar geleden ontstaan.” De pakketjes worden door onder meer uitgedeeld aan ouderen in woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp, aan mensen met een beperking bij kringloopwinkel Bie Joe in Ouddorp en aan bewoners van Hospice Calando in Middelharnis. “In de pakketjes zitten, naast het huisje, ook thee en oploskoffie, chocolaatjes en een pak koekjes. Dat is de versie voor de ouderen. Voor de mensen met een beperking doe ik er een knuffeltje bij,” aldus de initiatiefnemster van de actie.

400 huisjes

De huiskamer van Judith stond vol met dozen met producten voor de kadootjes. De bonnen voor de huisjes zijn door particulieren gedoneerd, waarna Judith de huisjes zelf heeft opgehaald. “Sommige bedrijven hebben een financiële bijdrage geleverd, zodat ik zelf nog producten aan kon schaffen. Dat alles maakt het tot een mooi totaalplaatje,” zegt de Lange. Dat de actie leeft onder de mensen blijkt uit het feit dat het aantal gedoneerde bonnen in vergelijking met vorig jaar bijna is verdubbeld. “Ik had meer dan 400 huisjes in m’n woonkamer staan. Dat is natuurlijk fantastisch.”

Komt allen tezamen

Bij woonzorglocatie Vliedberg waren voor de uitreiking van de kerstpakketjes zo’n 35 ouderen verzameld. Nadat Judith in haar toespraak een toelichting gaf over de actie en de sponsoren bedankte, werd aan een van de bewoners een pakketje overhandigd. “Het lichtje is bedoeld om te laten weten dat er aan u wordt gedacht.” Ze sloot af met de woorden: “Ik wens iedereen een gezegende kerst.” De overige pakketjes werden later aan iedere ouder uitgedeeld. Onder begeleiding van organist Jan Bezuijen werd gezamenlijk het kerstlied ‘Komt allen tezamen' ingezet, waarna de Lange zich spoedde naar de overige locaties. De ‘lichtjes voor kerst’ werden bij Bie Joe namens alle medewerkers in ontvangst genomen door Rien, en bij Hospice Calando door Katie uit Dirksland.

