Veertien projecten moeten eiland beschermen tegen droogte, wateroverlast en verlies van natuur

Op 5 maart 2026 is het gezamenlijk gebiedsplan Goeree-Overflakkee bekendgemaakt. Het plan bevat maatregelen en veertien concrete projecten om het eiland toekomstbestendig te maken op het gebied van waterbeheer, natuur en klimaat, meldt de provincie Zuid-Holland.

Het plan is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder het waterschap Hollandse Delta, lokale ondernemers en natuurorganisaties. Doel is om de uitdagingen van het eiland, zoals droogte, wateroverlast en het versterken van landbouw en landschap, gezamenlijk aan te pakken. Volgens de provincie moeten de projecten bijdragen aan een betere samenhang tussen economische ontwikkeling en ecologie.

Concrete maatregelen en projecten

Een voorbeeld uit het plan is een onderzoek van het waterschap naar hoe het watersysteem van het eiland sterker en toekomstbestendiger kan worden ingericht. Dit moet helpen watertekorten te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Daarnaast willen natuurorganisaties natuurgebieden op de Kop van Goeree beter met elkaar verbinden, zodat planten en dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Vanuit de landbouw is een voorstel gedaan om inzichtelijk te maken hoe agrarische bedrijven bijdragen aan water, klimaat en natuur. Boeren die hier goed op scoren, kunnen mogelijk een financiële vergoeding krijgen. De provincie besluit naar verwachting in de tweede helft van 2026 over de financiering van deze projecten.

Samenwerking centraal

Het gebiedsplan Goeree-Overflakkee is één van de zestien gebiedsplannen in Zuid-Holland. Volgens de provincie ligt de kracht van deze plannen in de gebiedsgerichte aanpak: partners werken samen op basis van de specifieke kenmerken en behoeften van het eiland. Dit moet ervoor zorgen dat keuzes en projecten beter op elkaar aansluiten en dat stap voor stap gewerkt wordt aan een toekomstbestendig eiland.

Kritische aandachtspunten

Hoewel het plan breed gedragen wordt, benadrukken sommige betrokkenen dat de uitvoering van de projecten uitdagingen kent. Het verbinden van natuurgebieden en het aanpassen van het watersysteem vergt tijd en investeringen. Daarnaast zal de provinciale besluitvorming over financiering van de projecten bepalend zijn voor de haalbaarheid.

