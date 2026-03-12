Wat vinden de partijen van het verdwijnen van voorzieningen?





In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij de negen deelnemende partijen twaalf vragen gesteld over uiteenlopende onderwerpen die Goeree-Overflakkee betreffen. Steeds vaker verdwijnen voorzieningen zoals supermarkten uit kleinere dorpen op Goeree-Overflakkee. Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk en zijn de kernen minder aantrekkelijk om in te wonen. Wat willen de partijen doen om dit tegen te gaan?

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie wil bouwen in alle kernen, waardoor het voor ondernemers aantrekkelijk moet worden om zich daar te vestigen. Waar mogelijk wil de partij de komst van een supermarkt stimuleren en faciliteren. Ook vinden ze het belangrijk dat elke kern een ruimte heeft waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zoals in een dorpshuis. Ontmoeting en verbinding noemt de CU noodzakelijk voor een leefbare gemeenschap.

D66

D66 wil dat 1 procent van de gemeentelijke begroting in handen komt van de inwoners zelf. Een dorp mag vervolgens zelf bedenken hoe de buurt groener, socialer of gezonder gemaakt kan worden met dat budget.

GAAN

GAAN vindt dat leefbare dorpen voorzieningen nodig hebben en wil dat de gemeente lokale ondernemers actief ondersteunt. Dit kan met duidelijke regels en snelle procedures. Ook gratis parkeren helpt volgens de partij om dorpscentra aantrekkelijk en toegankelijk te houden.

GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA vindt een leefbare kern een fijne kern om in te wonen en te werken. Voorzieningen zoals winkels, scholen, groen en cultuur zijn daarbij belangrijk. De partij vindt het belangrijk dat er voor iedere kern een leefbaarheidsplan is, opgesteld door inwoners zelf onder regie van de dorpsraad. GroenLinks-PvdA geeft wel aan dat een supermarkt niet kan worden opengehouden door de gemeente, maar dat hiervoor inwoners zelf nodig zijn. Een koppeling van voorzieningen kan behulpzaam zijn, maar de partij geeft aan dat de gemeente hier wettelijk gezien geen geld in mag steken.

SGP

Ook de SGP vindt het geen taak van de gemeente om supermarkten open te houden, maar zegt dat inwoners hun steentje kunnen bijdragen door lokaal te kopen. Wel wil de partij dat de gemeente daar waar het kan meewerkt om voorzieningen open te houden.

Trots op Goeree-Overflakkee (TOG)

Trots op Goeree-Overflakkee wil inzetten op het bouwen van betaalbare woningen, met name voor de eigen jeugd. Zo kunnen zij in hun eigen dorp blijven wonen en een gezin stichten.

VVD

De VVD vindt voorzieningen belangrijk voor de leefbaarheid, maar geeft ook aan ondernemers niet te kunnen verplichten om verlies te maken enkel om een winkel in stand te houden. Ook deze partij vindt dat inwoners een verantwoordelijkheid hebben om lokaal te kopen. De VVD ziet kansen in multifunctionele dorpshuizen en schoolgebouwen met gedeelde voorzieningen, zoals een buurtwinkel, zorgpunt of ontmoetingsplek in één gebouw. De gemeente zou hierin kunnen meedenken met ondernemers of lokale initiatieven kunnen stimuleren. Basisvoorzieningen zoals een basisschool, dorpshuis en verenigingen moeten bereikbaar blijven.

50PLUS

50PLUS wil initiatieven van vrijwilligers in verenigingsverband ondersteunen, bijvoorbeeld door middel van een bepaalde garantstelling. De partij denkt dan bijvoorbeeld aan iemand die een soort combinatiewinkel wil beginnen en hiervoor een goed ondernemersplan heeft. Ook het stimuleren van een boodschappendienst of rijdende winkel vindt 50PLUS een goed idee.

CDA

Het CDA noemt voorzieningen de ruggengraat van een dorp en vindt dat als een supermarkt verdwijnt, dit direct de leefbaarheid raakt. De partij vindt dat de gemeente niet moet afwachten, maar actief moet meedenken en verbinden als een basisvoorziening onder druk staat. Het CDA vindt niet dat het overnemen van commerciële risico’s de oplossing is, maar wel het versterken van een dorp door woningen te blijven bouwen in kleine kernen. Extra woningen betekenen volgens hen meer draagvlak voor winkels en andere voorzieningen. De partij zegt daarvoor meerdere keren samen met TOG voorstellen te hebben ingediend die werden verworpen. Het CDA is dan ook blij dat er de komende jaren in alle kernen zal worden gebouwd.

Niet-deelnemende partijen

GOLV, Jan Zwerus en SDP doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en komen daarom niet aan bod.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel