Loodsbrand nog steeds niet geblust, duurt mogelijk nog de hele dag





De brand in een loods in Nieuwe-Tonge is nog altijd niet geblust. Een grote berg zonnebloempitten vatte daar vlam en de hulpdiensten proberen die te blussen. Het is nu een broeibrand, ook komt er nog rook vrij.

Door Rijnmond

Woensdag 12 maart 2026 aan het einde van de middag kwamen de eerste meldingen van brand binnen bij de Veiligheidsregio. Al vrij snel werd er opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. De brand aan de Oudelandsedijk kan moeilijk geblust worden omdat het dak van het pand deels is ingestort en het pand zelf mogelijk instabiel is. Donderdagochtend, meer dan twaalf uur na het begin van de brand, zijn er nog steeds drie brandhaarden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft 29 meldingen gehad van stankklachten over de brand in Nieuwe-Tonge.

Mogelijk nog uren brand

In de loods ligt een grote berg zonnebloempitten die in brand vloog. Die pitten en het restafval daarvan staan nog steeds in brand. Ook komt er nog steeds rook vrij, al zegt een verslaggever van Rijnmond dat de rookontwikkeling inmiddels flink is afgenomen.

De brand is lastig te bereiken, maar de hulpdiensten zijn met kleine bulldozers aan het ruimen. De zijkant van het pand wordt ook opengebroken om het vuur beter te kunnen blussen.

Wanneer de brand helemaal uit is, durft de woordvoerder van de Veiligheidsregio niet te zeggen. De brand duurt nog uren en mogelijk zelfs nog de hele dag en de komende dagen.

Broei

De zonnebloempitten in de loods vatten vlam door broei. De zonnebloempitten lagen tot net onder het plafond opgestapeld, waardoor het vuur snel door het dak heen kwam. De Veiligheidsregio adviseert iedereen die last heeft van de rook om ramen en deuren te sluiten.

