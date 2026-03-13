Middelharnis krijgt smaakvolle aanvulling met dagbesteding Diekpaerels





Met de opening van Diekpaerels op donderdag 5 maart 2026 is Middelharnis een nieuwe dagbestedingslocatie rijker. De voorziening is een initiatief van Sjaloom Zorg en valt onder de paraplu van Flakkee Werkt, dat op Goeree-Overflakkee meerdere locaties voor dagbesteding beheert. Na maanden van voorbereiding werd de officiële opening verricht door deelnemer Tim en wethouder Berend-Jan Bruggeman door gezamenlijk een feestelijke taart aan te snijden.

Een gezellige ontmoetingsplek

Diekpaerels is een laagdrempelige plek waar bezoekers terechtkunnen voor streekproducten en handgemaakte artikelen. Tegelijkertijd kunnen deelnemers er midden in de samenleving hun vaardigheden behouden en verder ontwikkelen. Daarnaast is het een ontmoetingsplek waar bezoekers kunnen genieten van een kop koffie of thee met iets lekkers.

Binnen Sjaloom Zorg groeide de behoefte aan een nieuwe locatie. "Bij De Mekkerstee hebben we productie en helpen deelnemers mee met de dierenverzorging. Daarnaast hebben we kringloopwinkel Biejoe in Ouddorp. We wilden ook graag een plek centraal op het eiland en die hebben we nu op een mooie locatie in Middelharnis”, vertelt regiomanager Corrie de Boed van Sjaloom Zorg.

Het concept verschilt enigszins van de andere locaties. "We hebben hier ook een klein gedeelte waar bezoekers koffie kunnen drinken en voeren een eenvoudige lunchkaart. Dat hebben we op de andere locaties niet", vertelt teamleidster Mariska van Koppen. “We willen een divers palet aan dagbesteding bieden. Uiteindelijk hopen we dat hier dagelijks zo’n twaalf tot zestien deelnemers actief zullen zijn.”

Achter de schermen

Voorafgaand aan de opening werd er achter de schermen al hard gewerkt door de deelnemers. Er werd gebakken, geoefend en voorbereid om de opening tot een succes te maken. Deelnemer Josette Boer kreeg het advies om in de bediening te werken, maar kiest liever voor werkzaamheden achter de schermen. "Ik schil graag appels, maak beslag en bereid spullen voor in de winkel. Dat vind ik het leukste", vertelt ze. De producten die in de keuken worden gemaakt, worden verkocht in de winkel. "We maken bijvoorbeeld appeltaart, boterkoek, cake en koekjes", vult ze enthousiast aan.

Medewerker Ewout Horselenberg begeleidt de deelnemers bij het bakken, het voorbereiden van producten en het runnen van de winkel. "Dat creatieve werk is belangrijk om de winkel te bevoorraden. Daarnaast maken we in de winkel bijvoorbeeld soep en tosti’s voor bezoekers." Volgens Horselenberg is de nieuwe locatie voor zowel medewerkers als deelnemers een spannende, maar vooral mooie stap.

Door Internetredactie Omroep Archipel