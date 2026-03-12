Landelijke aanmeldweek voor leerlingen van groep 8





Van de basisschool naar de brugklas: een belangrijke overgang voor een kind. Veel basisscholen geven al in groep 7 een voorlopig schooladvies aan de leerlingen. In groep 8 wordt de doorstroomtoets gemaakt. Deze doorstroomtoets meet wat een kind in acht jaar op de basisschool heeft geleerd op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag van de doorstroomtoets geeft een onafhankelijk advies over welk brugklastype het beste bij een kind past.

Inmiddels hebben alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets gemaakt. Uiterlijk 15 maart krijgen de basisscholen de uitslagen van deze toets. Vervolgens ontvangen de betreffende ouders voor 24 maart het definitieve schooladvies. Met het definitieve advies op zak kunnen leerlingen zich aanmelden bij een middelbare school die bij hen past.

Voor alle groep 8 leerlingen in het hele land geldt er één centrale aanmeldperiode. Deze loopt van 25 maart tot en met 31 maart 2026. In de aanmeldweek kunnen ouders hun kind aanmelden bij de door hen gekozen middelbare school.

Op Goeree-Overflakkee bieden de RGO en de CSG Prins Maurits beiden het voortgezet onderwijs aan. Aanmelden voor de brugklas kan via de websites van de scholen. Overigens is het niet nodig om te wachten op de aanmeldweek, eerder mag ook. De scholen hebben geen aannamestop of loting.

De CSG Prins Maurits en de PM Beroepscampus organiseren op woensdagavond 25 en donderdagavond 26 maart 15-minutengesprekken voor ouders/verzorgers die nog vragen hebben over de verschillende niveaus en zorg & ondersteuning. U kunt zich hiervoor aanmelden via web.csgpm.nl/contact.

Ouders die nog vragen hebben over de RGO, kunnen contact opnemen met de brugklascoördinatoren: - RGO Beroepscampus: Mevrouw C. Cornelissen, corc@rgomiddelharnis.nl. Telefonische via 0187- 48 54 44 - RGO College: Mevrouw C. Derksen, derc@rgomiddelharnis.nl Telefonische via 0187- 48 27 77.

Ook biedt de RGO nog de mogelijkheid voor individuele gesprekken en rondleidingen op de scholen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel