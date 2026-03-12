Lokale partijen in actie, waterschapsbelasting en kritiek op ganzenbeleid





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 11 van 2026.

Partij voor de Dieren wil andere aanpak ganzenbeheer

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over het doden van grauwe ganzen. Volgens de partij is onvoldoende onderbouwd dat grootschalig afschot leidt tot minder landbouwschade of een kleinere populatie. De ontheffing van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland maakt afschot mogelijk in grote delen van de provincie. Fractievoorzitter Carla van Viegen vraagt ook waarom minder ingrijpende maatregelen, zoals verjagen of nestbeheer, niet worden toegepast. De partij wil inzicht in dierenwelzijn, het aantal gewonde ganzen en de kosten van het beleid en pleit voor een effectievere en diervriendelijkere aanpak.

SGP zet in op toegankelijk programma en fietsenactie

De SGP presenteerde tijdens een werkbezoek aan Geusjes’ Stee in Nieuwe-Tonge haar verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal. Volgens SGP-raadslid Adriaan Kasteleijn is het belangrijk dat iedereen kan begrijpen waar politieke keuzes over gaan, ook mensen met een beperking. Tegelijkertijd voerden SGP-jongeren een actie op het eiland: honderden fietsen bij bushaltes kregen een feloranje zadelhoes met de tekst ‘Bij SGP zit je goed’.

ChristenUnie helpt bij opruimen Kwade Hoek

Op zaterdag 7 maart 2026 hielp een afvaardiging van de ChristenUnie bij een opruimactie in de Kwade Hoek, samen met vrijwilligers van Natuurmonumenten en NLGO. Het werk bestond vooral uit het verzamelen van klein afval dat door de ligging van het gebied vaak van het strand tot ver in het achterland terechtkomt.

Water Natuurlijk wil kwijtschelding belasting behouden

Volgens Water Natuurlijk moeten mensen met een laag inkomen worden ontzien bij de waterschapsbelasting. De partij stelt dat het waterschapsbestuur via de kwijtscheldingsregeling mensen met lage inkomens kan ondersteunen. Inwoners met alleen AOW, een minimumloon of bijstandsuitkering hebben vaak recht op kwijtschelding. Voor alleenstaanden geldt een grens van € 1.401,50 per maand, voor gehuwden of samenwonenden € 2.002,13. Bij AOW-lasten liggen de grenzen iets hoger.

GroenLinks-PvdA maakt rondje over Flakkee

Op zaterdag 7 maart 2026 hebben leden van GroenLinks-PvdA een tocht over het eiland gemaakt. Tijdens deze dag werden diverse sociaal-culturele initiatieven bezocht om te laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk, cultuur, onderwijs en kansengelijkheid zijn. Zo werd onder meer het Repair Café van Goed voor Goed in Middelharnis bezocht en is de groep langs geweest bij strandtheater De Houten Kaap in Ouddorp. Lijsttrekker Petra ’t Hoen: "Cultuur op Goeree-Overflakkee verbindt mensen van jong tot oud en draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen."

CDA sluit dorpentour af in Oude-Tonge

CDA Goeree-Overflakkee heeft de eilandbrede dorpentour afgerond in Oude-Tonge. De partij ging de afgelopen vier jaar in alle dorpen langs om met inwoners, ondernemers en verenigingen te praten over wat er speelt. “Inwoners waarderen het dat we niet alleen in verkiezingstijd langskomen, maar de hele periode zichtbaar en aanspreekbaar zijn,” zegt lijsttrekker Tim Jochems. Tijdens het laatste bezoek stonden de leefbaarheid, woningbouw voor starters en senioren en de belangrijke rol van vrijwilligers centraal. Ook werden er verschillende lokale ondernemers bezocht, waarbij het belang van een toegankelijk en aantrekkelijk dorpscentrum naar voren kwam. Zo is er de wens voor een blauwe zone op het plein en een openbaar toilet.

Sportmarathon levert 1.000 euro op voor Cherity Re-Use

Op zaterdag 7 maart 2026 is tijdens de Indoor Spinning & Sport Marathon voor Cherity Re-Use € 1.000 opgehaald. Het sportevenement werd ondersteund door VVD Goeree-Overflakkee. Een team van zes kandidaten van de partij stapte op de spinningfiets en deed mee aan verschillende onderdelen van de marathon. Het opgehaalde bedrag werd door de VVD naar boven afgerond tot € 1.000. Lijsttrekker Aad de Kool: “Een sterke samenleving ontstaat wanneer inwoners, ondernemers en vrijwilligers samen de schouders eronder zetten. Initiatieven zoals deze laten zien hoe lokale betrokkenheid en ondernemerschap kunnen bijdragen aan concrete hulp voor mensen op ons eiland.”

