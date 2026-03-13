Wat gebeurde er deze week op Goeree-Overflakkee? Je hoort het in Archipel Actueel





Elke vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00 uur brengt Omroep Archipel het radioprogramma Archipel Actueel. In het programma wordt teruggeblikt op het belangrijkste nieuws van de week op Goeree-Overflakkee en vooruitgekeken naar wat er in het weekend en de komende dagen op de agenda staat.

Het programma bespreekt onderwerpen die de afgelopen week in de regio speelden. Ook wordt gekeken naar besluiten, activiteiten en sportwedstrijden die eraan komen.

Archipel Actueel wordt gepresenteerd door Erwin van Oosten en Arjan Huizer. Volgens de makers is het doel om luisteraars een duidelijk overzicht van het regionale nieuws te geven. “Wij willen het nieuws begrijpelijk brengen, zodat iedereen weet wat er speelt in de eigen omgeving,” zegt van Oosten.

Vooruitkijken naar het weekend

Naast de terugblik is er aandacht voor het weekend. Zo wordt vooruitgekeken naar sportwedstrijden en regionale activiteiten. Ook blikken de presentatoren vooruit op het jongerenprogramma Jouw Weekendstem, dat op vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur te horen is bij Omroep Archipel.

Weekendplaat

In de uitzending wordt de zogenoemde Weekendplaat gedraaid: een nummer dat het begin van het weekend markeert.

Waar te luisteren

Omroep Archipel is te beluisteren via de ether, kabel en internet. De radio-uitzendingen zijn onder meer te ontvangen via 105.6 FM (west) en 105.9 FM (oost). Daarnaast is de zender digitaal te beluisteren via verschillende providers, waaronder Ziggo (919), KPN/Telfort/XS4ALL (1071) en Solcon/Fiber.nl (3168). Luisteren kan ook via de Omroep Archipel-app en via de livestream op internet.

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

