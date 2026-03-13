Enver biedt opvang en hulp bij huiselijk geweld op Goeree-Overflakkee





Per jaar zijn meer dan 1,3 miljoen Nederlanders slachtoffer van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Ook op Goeree-Overflakkee komt dit probleem voor. Het geweld vindt plaats binnen gezinnen of relaties en kan zich op verschillende manieren uiten. Slachtoffers voelen vaak schaamte of angst, waardoor zij moeite hebben hulp te zoeken. Hulporganisatie Enver biedt in de regio ondersteuning aan slachtoffers via de vrouwenopvang, zowel in crisissituaties als op langere termijn.

Huiselijk geweld omvat verschillende vormen van geweld binnen gezinnen of relaties. Dit kan variëren van fysieke mishandeling, zoals slaan en schoppen, tot psychisch geweld, zoals bedreigingen en intimidatie, en seksueel misbruik. Ook financieel misbruik, verwaarlozing en eergerelateerd geweld vallen hieronder. Schadelijke tradities, zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken, worden eveneens onder huiselijk geweld geschaard.

Goeree-Overflakkee

De vrouwenopvang van Enver biedt ondersteuning aan slachtoffers van huiselijk geweld op de Zuid-Hollandse eilanden, waaronder Goeree-Overflakkee. De organisatie biedt tijdelijke opvang en langdurige begeleiding. Daarbij wordt samengewerkt met andere instanties, zoals Veilig Thuis en de politie, om slachtoffers zo snel mogelijk hulp te bieden. In crisissituaties kan direct opvang worden geregeld. Daarna kan begeleiding volgen om te werken aan een veilige toekomst.

Crisishulp

Bij een crisissituatie wordt volgens Enver altijd Veilig Thuis betrokken. Deze organisatie beoordeelt samen met betrokkenen de situatie en bekijkt welke beschermende maatregelen nodig zijn. Dat kan tijdelijke opvang zijn of aanvullende veiligheidsmaatregelen. In sommige gevallen wordt een slachtoffer naar een opvanglocatie elders in Nederland gebracht, wanneer de veiligheid in de eigen regio niet kan worden gegarandeerd.

Volgens Enver kan een periode van crisishulp maximaal vier maanden duren. In die tijd ontvangt het slachtoffer ondersteuning en wordt gekeken naar vervolgstappen, zoals het vinden van een woning of het starten van langdurige begeleiding.

Doorstromen

Na de crisishulp wordt samen met de cliënt beoordeeld of een regulier ambulant begeleidingstraject vanuit de vrouwenopvang nodig is. Zo’n traject is gericht op het herstellen van de veiligheid op langere termijn en het stoppen van het geweld. De hulp wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van het slachtoffer.

Naast psychische begeleiding kan er ondersteuning worden geboden bij praktische zaken, zoals het regelen van financiën, het herstellen van sociale contacten of het opbouwen van een stabiele gezinssituatie. Als er kinderen betrokken zijn, wordt ook gewerkt aan het herstellen van de ouder-kindrelatie, bijvoorbeeld door het opstellen van een ouderschapsplan.

Uitdagingen

De locaties van vrouwenopvang worden om veiligheidsredenen strikt geheim gehouden. De adressen worden niet gedeeld om slachtoffers te beschermen. Volgens Enver wordt soms tijdelijk gebruikgemaakt van hotels of vakantieparken. Deze locaties liggen echter niet altijd in de directe nabijheid van hulpverlening, waardoor het lastiger kan zijn om begeleiding en veiligheid goed te organiseren.

De organisatie pleit daarom voor meer opvanglocaties in de regio die beter aansluiten bij de behoeften van slachtoffers.

Hulp zoeken

Veel slachtoffers wachten volgens hulpverleners lange tijd met het zoeken van hulp. Angst, schaamte of het gevoel dat zij het zelf moeten oplossen spelen daarbij een rol. Vroegtijdige hulp kan volgens hulporganisaties helpen om de gevolgen van huiselijk geweld te beperken.

Huiselijk geweld heeft niet alleen invloed op het slachtoffer zelf, maar kan ook grote gevolgen hebben voor andere gezinsleden, met name voor kinderen die het geweld meemaken. Tijdige ondersteuning kan helpen om de situatie veiliger te maken en te werken aan herstel.

Door Internetredactie Omroep Archipel