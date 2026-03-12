Geen extra financiële ondersteuning voor informele hulp bij armoede





Informele organisaties die inwoners helpen bij armoede krijgen geen extra financiële steun van de gemeente. Volgens het college is hun rol belangrijk, maar wil de gemeente geen structurele subsidie verstrekken.

Het college stelt dat informele hulp een belangrijke schakel is bij het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van mensen in armoede. Deze hulp is laagdrempelig en kan snel praktische ondersteuning bieden. Om dit te versterken worden twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten over bestaanszekerheid georganiseerd. Daarbij worden lokale partijen uitgenodigd, zowel formeel als informeel. Ook medewerkers van bijvoorbeeld schuldhulpverlening en de bijstand schuiven aan.

“Tijdens deze bijeenkomsten worden door alle partijen ontwikkelingen gedeeld, problemen besproken en naar oplossingen gezocht, ontstaan nieuwe samenwerkingen en verbindingen en wordt per keer op twee of drie onderwerpen wat dieper ingegaan”, staat in het antwoord van de gemeente.

Door deze bijeenkomsten kan er samengewerkt worden tussen de partijen en kan er kennis worden gedeeld. “Informele partijen verwijzen door naar formele partijen en formele partijen werken samen met informele partijen om de doelgroep in beeld te krijgen en vervolgens te kunnen ondersteunen.” Ook is er buiten de bijeenkomsten om regelmatig rechtstreeks contact tussen de lokale partijen en de gemeente.

Reden voor informele hulp

Een belangrijke reden waarom inwoners eerder kiezen voor de informele hulp van bijvoorbeeld Cherity Re-Use en SUN Goeree-Overflakkee is dat het formele hulpstelsel als te ingewikkeld en onoverzichtelijk wordt ervaren. Het is lastig om de juiste weg naar passende hulp te vinden of de kennis of informatie ontbreekt om formele hulptrajecten te doorlopen. Ook wantrouwen richting de overheid en officiële instanties speelt mee, net als de snelheid waarmee hulp moet worden geboden. Informele partijen kunnen dit sneller doen omdat hier weinig bureaucreatie aan te pas komt.

“Inwoners kiezen ook regelmatig voor informele hulp omdat zij geen inzicht in hun (financiële) situatie willen geven en er de voorkeur aan geven om anoniem te blijven. Daarnaast worden zij geholpen zonder dat daar altijd de voorwaarde aan wordt gehangen om ook de oorzaak van de problemen op te lossen”, schrijft het college. Het ziet juist de meerwaarde van samenwerking. Informele organisaties signaleren hulpvragen en formele partijen bieden tijdelijke ondersteuning gericht op het aanpakken van onderliggende oorzaken. Zo wordt er niet alleen een oplossing geboden voor een acuut probleem, maar wordt ook gewerkt aan een oplossing op de lange termijn. Door mensen door te verwijzen naar formele hulp, zou de druk op de informele partijen bovendien moeten verminderen.

De gemeente zegt al een faciliterende en soms ondersteunende rol te hebben. Zo zijn er door de netwerkbijeenkomsten al productuitwisselingen en een gezamenlijke inkoop ontstaan. Ook zijn er incidentele subsidies verleend voor verhuiskosten en de oprichtingskosten van een ANBI-stichting. “Het college vindt het belangrijk om de partijen op deze manier te ondersteunen om eigen initiatief en creatieve samenwerkingen te stimuleren en te voorkomen dat zij afhankelijk worden van structurele gemeentelijke middelen”, aldus de gemeentelijke beantwoording.

