School De Ark bezoekt radiostudio Omroep Archipel

Vrijdag 13 maart 2026

Op maandag 9 maart 2026 is een grote groep leerlingen van ZML De Ark uit Middelharnis langs geweest in onze radiostudio. Deze kinderen van het speciaal onderwijs zijn op school bezig met het thema 'media' en kregen uitleg over hoe een radioprogramma wordt gemaakt.

In twee groepen mochten de jongeren om de beurt in de studio kijken, waar een medewerker van de omroep de vele knoppen en schuiven van het mengpaneel uitlegde. Zo hoorden ze de jingle van Omroep Archipel, maar werd ook uitgelegd hoe de redactie aan nieuws komt en wat er allemaal bij komt kijken voordat een programma te horen is.

Natuurlijk was er ook ruimte voor vragen waar goed gebruik van werd gemaakt. Zo werd er gevraagd of je een opleiding nodig hebt om bij de radio te werken, hoe oud je hiervoor moet zijn en wanneer iets nieuws is. Daarnaast mochten een paar kinderen zelf achter de microfoon plaatsnemen om te worden geïnterviewd.

Door Internetredactie Omroep Archipel

