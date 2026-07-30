400 zeekadetten bezochten Stellendam en Middelharnis tijdens nationaal zomerkamp





Zo'n 400 zeekadetten uit Nederland, België en Engeland deden in juli 2026 Stellendam en Middelharnis aan tijdens het Nationaal Zomerkamp van Zeekadetkorps Nederland. Na de aftrap in Rotterdam, waar het 75-jarig jubileum van de organisatie werd gevierd, stonden op Goeree-Overflakkee onder meer zeilwedstrijden en diverse maritieme activiteiten op het programma.

Veiligheid op het water

Tijdens de zeilwedstrijden in Stellendam werd fanatiek gestreden in verschillende klassen: de RS Quest (moderne open zeilboot), de WR-1-sloep (traditionele marinesloep in bruikleen) en de zeilvlet (klassieke stalen jeugdzeilboot). Alle boten werden nauwlettend gevolgd door veiligheidsboten.

"Het gebeurt wel eens dat, als het hard waait, een Quest omslaat en het niet meer lukt om die zelfstandig overeind te krijgen. Dan roepen zij een motorboot op," vertelt zeekadetofficier der eerste klasse Monica Spelder.

Een van de veiligheidsboten komt uit België, waarmee al jarenlang wordt samengewerkt. "Met onze Nederlandse hulpboot voeren wij gezamenlijk dit zomerkamp uit. Dat is natuurlijk hartstikke mooi, want het moet allemaal wel veilig gebeuren. Niet iedereen heeft hetzelfde ervaringsniveau en de ouderen leren de jongeren. Verder hebben we natuurlijk onwijs veel lol met elkaar," vertelt inspecteur Zeekadetkorps Nederland Jasper Bol.

'Het is een heel tof kamp'

Een van de deelnemers is Liva Engel. Ze zit al twee jaar bij de zeekadetten en wil later graag gaan koken bij de logistieke dienst. "Ik ben via mijn vader bij de zeekadetten terechtgekomen. Hij is lid geworden toen hij negen jaar was. Ik wil later gaan koken bij de logistieke dienst. Ik vind koken heel leuk om te doen," aldus Liva.

Zeekadet Julian de Groot is iets minder dan een jaar lid van het korps. "Het is mijn eerste zomerkamp. Ik wil later het liefst bij de marine. Ik wil dan officier worden," vertelt Julian.

Camilla Aerts uit België droomde eerder van een carrière als piloot, maar wil inmiddels graag bij de marine werken. "Het is mijn tweede zomerkamp. Ik heb ook al een zomerkamp in België meegedaan. Tijdens zo'n zomerkamp kun je nieuwe dingen leren en ontdekken. Je krijgt leuke uitdagingen en ontmoet nieuwe mensen met wie je bevriend kunt raken. Dus het is in het algemeen een heel tof kamp," aldus Camilla.

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Door Internetredactie Omroep Archipel