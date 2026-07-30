Rook van verwoestende bosbranden trekt over het eiland en dempt het zonlicht





Het is donderdag 30 juli 2026 niet alleen minder warm maar vooral ook minder zonnig in vergelijking met de dag ervoor. Reden daarvoor zijn de bosbranden in Frankrijk en Spanje. De rook daarvan komt richting Nederland en trekt over onze regio.

Door Rijnmond

Al bijna een maand houden de bosbranden in Frankrijk en Spanje de gemoederen bezig. Duizenden hectares aan natuur gaan in vlammen op, en de situatie is maar moeilijk onder controle te krijgen. Bij die verwoestende branden komt veel rook vrij, en dat merken we zelfs in onze regio.

Lijkt op sluierbewolking maar is het niet

"Je ziet dat er een waas over de zon hangt", vertelt Rijnmond-weerman Ed Aldus. "Dat komt door hele kleine asdeeltjes die worden meegevoerd vanuit Spanje en Bordeaux. Die deeltjes absorberen een deel van het zonlicht." Het ziet er vandaag een beetje uit alsof er sluierbewolking hangt, maar dat is dus niet zo.

"Met name woensdagavond en donderdagochtend tijdens zonsopkomst was die waas over de zon het meest intens', vervolgt Ed zijn verhaal. "Nu trekken die asdeeltjes weer langzaam weg." Volgens Ed is de lucht in de loop van donderdagochtend namelijk gedraaid. Daardoor zullen die asdeeltjes langzaam wegwaaien.

Vrij bijzonder fenomeen

Dat we in onze regio wat merken van natuurgeweld op andere plekken in Europa, is best bijzonder. De laatste keer dat zich iets soortgelijks voordeed, was volgens Ed in 2017. Orkaan Ophelia in Ierland veroorzaakte toen harde wind. Dat ging gecombineerd met saharazand uit het zuiden, en rook van bosbranden uit Portugal en Spanje.

De wind, rook en het saharazand zorgden voor een oranje gloed in de lucht. Dat was destijds onder meer goed te zien bij de zon. Die kleurde namelijk bloedrood. "Dat was echt wel heel mooi. Het had bijna iets buitenaards", vertelt Ed. "De waas over de zon die we nu hebben, is alleen niet te vergelijken met toen." In 2017 was de oranje gloed namelijk veel intenser.

Meerdere grote bosbranden in Frankrijk

Frankrijk wordt op dit moment geteisterd door meerdere grote bosbranden, schrijft de NOS. In Lège-Cap-Ferret aan de zuidwestkust gingen gendarmes vannacht van deur tot deur om bewoners te evacueren. Brandweerlieden spreken volgens de Franse zender TF1 van een "catastrofale situatie". Langs de kust van de stad Bordeaux, in het departement Gironde, zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd en is inmiddels 4800 hectare natuur verwoest, schrijven Franse media zoals BFMTV. De situatie blijft kritiek.

Ook een moeilijke situatie in Spanje

Ook in Spanje is de situatie penibel. Daar heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de noodtoestand afgekondigd in de regio Madrid in de provincie Ávila. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege meerdere branden. De weersomstandigheden zijn ook daar ongunstig voor de brandbestrijding. In de regio Madrid hebben de vlammen al geleid tot de evacuatie van 10.000 mensen.

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