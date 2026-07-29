Lions Club Goeree-Overflakkee haalt 7500 euro op voor Stichting Urgente Noden





De Lions Club Goeree-Overflakkee heeft op 24 juli 2026 een cheque van € 7.500,- overhandigd aan Stichting Urgente Noden (SUN) Goeree-Overflakkee. Het bedrag is de opbrengst van het vierde golftoernooi van de club, dat eerder dit jaar werd gehouden op golfbaan Catharinenburg. De bijdrage is bestemd voor de ondersteuning van inwoners van Goeree-Overflakkee die te maken hebben met een urgente financiële situatie.

De cheque werd overhandigd door Jaap Lagendijk, voorzitter van de golfcommissie van de Lions Club, aan Caroline de Vogel namens SUN Goeree-Overflakkee.

Volgens de Lions Club is de opbrengst tot stand gekomen door de bijdragen van deelnemers, sponsoren en vrijwilligers aan het golftoernooi.

Stichting Urgente Noden Goeree-Overflakkee biedt financiële ondersteuning aan inwoners die door omstandigheden in acute geldproblemen zijn gekomen en voor wie bestaande regelingen geen of onvoldoende oplossing bieden.

Caroline de Vogel laat weten dat de stichting de bijdrage zal gebruiken om inwoners met een urgente financiële hulpvraag te ondersteunen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel