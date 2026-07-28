4,2 procent van huishoudens op Goeree-Overflakkee leeft in energiearmoede





Op Goeree-Overflakkee had in 2025 ongeveer 4,2 procent van de huishoudens te maken met energiearmoede. Dat percentage is gelijk aan een jaar eerder. Huishoudens in deze groep hadden gemiddeld € 637,95 per jaar extra nodig om uit energiearmoede te komen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.

Energiearmoede betekent dat huishoudens moeite hebben om hun energiekosten te betalen. Dat kan komen door een combinatie van een laag inkomen, hoge energiekosten en een woning die veel energie verbruikt.

Landelijk gaat het om ruim 500.000 huishoudens, ongeveer 6 procent van alle huishoudens in Nederland. Huishoudens kwamen in 2024 gemiddeld 577 euro tekort, in 2025 was dat 624 euro. Volgens het CBS hangt het gelijk gebleven aantal huishoudens met energiearmoede samen met het aflopen van verschillende financiële steunmaatregelen.

Tijdelijk noodfonds

Voor inwoners die in de problemen komen door een hoge energierekening gaat in het najaar het Tijdelijk Noodfonds Energie weer van start. Het kabinet trekt €193 miljoen uit voor deze steun. Het noodfonds blijft minimaal vier maanden open voor aanvragen.

Het Armoedefonds pleit voor een structurele aanpak van energiearmoede. Volgens de organisatie zijn tijdelijke regelingen niet voldoende, omdat huishoudens hierdoor onzeker blijven over hun financiële situatie.

Energiecoaches

De gemeente Goeree-Overflakkee probeert inwoners die moeite hebben met hun energierekening op verschillende manieren te ondersteunen. Zo zijn er energiecoaches via het Energieloket GO en het project Samen Energie Besparen. Ook helpt de Energiebank Goeree-Overflakkee inwoners thuis met kleine energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er subsidies voor isolatie en kan in sommige situaties bijzondere bijstand worden aangevraagd.

In 2025 hebben ruim 265 huishoudens een bijdrage ontvangen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Ook vroegen ongeveer 220 inwoners isolatiesubsidie aan en kregen zo'n 400 huishoudens een huisbezoek van de Energiebank.

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Door Internetredactie Omroep Archipel