Verdachte pint 2600 euro na bankhelpdeskfraude in Sommelsdijk





Een inwoner van Sommelsdijk is op maandag 6 april 2026 slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. De politie meldt dat met de bankpas van het slachtoffer en een tweede slachtoffer in totaal € 2.600, - is opgenomen bij twee geldautomaten. De politie vraagt mensen die informatie hebben over deze zaak of de betrokken persoon herkennen om contact op te nemen.

De fraude begon op zondag 5 april 2026, toen het eerste slachtoffer een e-mail ontving die afkomstig leek van BENU. In het bericht stond dat uit een controle was gebleken dat nog € 254,50 betaald moest worden, omdat niet alle kosten voor medicatie waren vergoed.

Op 6 april 2026 werd het slachtoffer gebeld door een vrouw die zich voordeed als medewerker van ING. Zij vertelde dat er een virus op de computer stond en dat het spaargeld veilig moest worden gesteld. Het slachtoffer werd vervolgens overgehaald om € 1.800 over te maken naar een rekeningnummer. Dit deed de aangever. Het rekeningnummer waar de aangever zijn geld naar over moest maken betrof het rekeningnummer van een volgend slachtoffer.

Dat tweede slachtoffer werd op dezelfde dag gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de fraudeafdeling van ABN AMRO. Deze persoon vertelde dat er fraude met de bankrekening was gepleegd. Het geld van de aangever zou worden verzekerd en het slachtoffer kreeg het advies om geld van de spaarrekening naar de betaalrekening over te maken, zodat dit zou worden beschermd.

Vervolgens moest het slachtoffer zijn bankpas, met pincode en creditcard in een envelop doen. Deze zouden later worden opgehaald.

Met de bankpas van het tweede slachtoffer werd daarna bij twee geldautomaten in totaal € 2.600, - opgenomen. Daarvan was € 800 afkomstig van het tweede slachtoffer. De overige € 1.800, - was het bedrag dat eerder door het eerste slachtoffer was overgemaakt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel