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Tractor volledig uitgebrand bij Slikken van Flakkee

Foto behorende bij Tractor volledig uitgebrand bij Slikken van Flakkee
Foto behorende bij Tractor volledig uitgebrand bij Slikken van Flakkee
Foto behorende bij Tractor volledig uitgebrand bij Slikken van Flakkee

Dinsdag 28 juli 2026

Dinsdagmiddag 28 juli 2026 is een tractor in brand gevlogen in een grasland aan de Diederikse Zeedijk bij Dirksland, bij de Slikken van Flakkee. De brandweer rukte rond 13:40 uur met meerdere voertuigen uit naar de brand.

Door de brand ontstond een flinke rookpluim die in de wijde omgeving zichtbaar was. Het vuur sloeg vervolgens over naar het droge gras rondom de tractor, waardoor ook een stuk grasland in brand kwam te staan.

De brandweer kreeg de brand onder controle en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Rond 14:15 uur was de brand meester. Rondom de tractor is ongeveer 50 vierkante meter gras afgebrand.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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