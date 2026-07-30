Blikvangers mogelijk weg van straatbeeld Goeree-Overflakkee





Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee heeft in juni 2026 ingestemd met een plan om de openbare afvalvoorzieningen te verbeteren. Een onderdeel van dit plan is de mogelijke verwijdering van de zogenoemde blikvangers. Dit zijn afvalbakken die oorspronkelijk bedoeld waren voor het inzamelen van blikjes. Over het weghalen van de bakken, het aantal locaties en de planning is nog geen besluit genomen.

Volgens de gemeente is het gebruik van de blikvangers veranderd sinds de invoering van statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes. De bakken worden niet alleen meer gebruikt voor blikjes, maar ook steeds vaker voor ander afval. Ook zijn de blikvangers regelmatig doelwit van vandalisme en wordt er afval naast of in de bakken gedumpt. De gemeente benadrukt dat er nog geen definitief besluit is genomen over het verwijderen van de blikvangers.

Op het eiland staan momenteel 26 blikvangers, verspreid over verschillende locaties. Deze locaties zijn opgenomen in het optimalisatieplan voor openbare afvalvoorzieningen. Pas na een bestuurlijk besluit wordt duidelijk welke voorzieningen eventueel verdwijnen.

Ook over de vervanging van de blikvangers is nog geen besluit genomen. De gemeente bekijkt per locatie welke afvalvoorziening het meest geschikt is. Dat kan betekenen dat een voorziening blijft staan, wordt verplaatst, wordt vervangen of dat er een andere oplossing komt. Het verdwijnen van een blikvanger betekent daarom niet automatisch dat op die plek geen afvalvoorziening meer komt.

De gemeente verwacht dat een beter ingericht netwerk van afvalvoorzieningen helpt om zwerfafval en verkeerd gebruik van afvalbakken te verminderen. Hoe dit precies wordt uitgevoerd, wordt later besloten.

Als het optimalisatieplan wordt vastgesteld, wil de gemeente de gevolgen van de maatregelen volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar meldingen van inwoners, de hoeveelheid zwerfafval, het gebruik en de vullingsgraad van afvalbakken, hoe vaak de bakken worden geleegd en de ervaringen van beheerders. Op basis van deze informatie kan de gemeente de maatregelen later beoordelen en zo nodig aanpassen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel