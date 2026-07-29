Informatiebord historisch jaagpad geplaatst





Op dinsdag 21 juli 2026 is het informatiebord bij het historische jaagpad langs het Sommelsdijkse Havenkanaal geplaatst. Volgend jaar sluit dit wandelpad aan op de nieuwe voetgangersbrug richting het Nieuwepad en vormt het een snelle wandelroute vanaf het nieuwe parkeerterrein.

Het Jaagpad dankt zijn naam aan de tijd dat paarden schepen voorttrokken. Dat 'jagen' gebeurde vanaf een smal pad langs het water, het jaagpad of trekpad. Schepen die in Middelharnis aankwamen, werden op die manier via het havenkanaal naar de haven van Sommelsdijk getrokken.

Dankzij een initiatief van bewoners van Sommelsdijk en de hulp van de Erfgoedlijn Historisch Haringvliet van de Provincie Zuid-Holland is het pad in ere hersteld. De Sommelsdijkse Dorpsraad had hier in maart 2026 om gevraagd. "Sinds de nieuwbouw in hoog tempo vorderde op de Westplaat, ging het oude havenkanaal van Sommelsdijk verloren. Hiermee dus ook het oude jaagpad. Tot op heden is er een klein stukje van het oude havenkanaal gespaard gebleven en ook de daarbij behorende dijk met jaagpad", schreef de dorpsraad toen.

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Door Internetredactie Omroep Archipel