Blauwalg zorgt voor zwemwaarschuwingen op Goeree-Overflakkee





Op drie officiële zwemlocaties op Goeree-Overflakkee geldt sinds 22 juli 2026 een waarschuwing voor zwemmers. Bij alle drie de locaties is de waarschuwing afgegeven vanwege blauwalg.

Bij het strandje van Stad aan 't Haringvliet is een waarschuwing afgegeven dat zwemmen gezondheidsklachten kan veroorzaken. Bij het strand in Den Bommel en het recreatieterrein RWS Stellendam is de situatie ernstiger en wordt zwemmen afgeraden. Dit negatieve zwemadvies is de op een na hoogste maatregel; alleen een zwemverbod gaat nog een stap verder.

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die voorkomen in zoet water. Een overmatige groei van blauwalg is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. Omdat sommige blauwalgen giftig zijn, wordt afgeraden te zwemmen in water waarin ze veel voorkomen. Blootstelling eraan kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken.

Lever- en zenuwschade

Voor honden vormt blauwalg een groter risico dan voor mensen. Tijdens het zwemmen drinken honden vaak water en na afloop likken ze hun natte vacht af. Hierdoor kunnen ze de giftstoffen binnenkrijgen die ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals lever- en zenuwschade. In sommige gevallen kan dit zelfs levensbedreigend zijn.

De actuele zwemwaterkwaliteit van officiële zwemlocaties is te vinden op de website zwemwater.nl.

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Door Internetredactie Omroep Archipel