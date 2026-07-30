Waarom lopen er 's avonds en 's nachts ecologen door de dorpen?





Ecologen brengen tot 1 oktober 2026 in kaart welke beschermde dieren voorkomen in de dorpen op Goeree-Overflakkee. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren als basis voor een soortenmanagementplan. Met dit plan wil de gemeente inzicht krijgen in de verblijfplaatsen van onder meer vleermuizen, huismussen en zwaluwen, zodat toekomstige isolatie- en verbouwingswerkzaamheden beter kunnen worden afgestemd op de bescherming van deze dieren.

Bij het isoleren van woningen kunnen beschermde dieren worden verstoord. Vleermuizen verblijven bijvoorbeeld regelmatig in spouwmuren of onder daken. Ook vogels, zoals huismussen en zwaluwen, gebruiken gebouwen als nestplaats. Volgens de geldende regels moeten eigenaren daarom vooraf rekening houden met de aanwezigheid van beschermde soorten.

De gemeente heeft Blom Ecologie opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren binnen de bebouwde kommen van Goeree-Overflakkee. De ecologen onderzoeken waar dieren verblijven en welke plekken belangrijk zijn voor hun voortplanting en rust. De resultaten worden gebruikt voor het soortenmanagementplan, waarmee de gemeente een vergunning wil aanvragen bij de provincie Zuid-Holland.

Als deze vergunning wordt verleend, kan dat betekenen dat inwoners bij toekomstige werkzaamheden niet meer voor iedere woning afzonderlijk een ecologisch onderzoek hoeven te laten uitvoeren. De gemeente verwacht dat dit het proces voor woningisolatie en verbouwingen kan vereenvoudigen.

Tijdens het onderzoek kunnen inwoners ecologen in hun buurt tegenkomen. Zij werken op verschillende momenten van de dag, ook in de avond en nacht, en verplaatsen zich lopend of op de fiets. De onderzoekers zijn herkenbaar aan een hesje van Blom Ecologie en gebruiken apparatuur zoals verrekijkers, batdetectors en warmtebeeldcamera’s.

Volgens de onderzoekers komen op Goeree-Overflakkee relatief veel vleermuizen voor. Vooral de gewone dwergvleermuis is veel aanwezig. Inmiddels zijn op het eiland meer dan 300 verblijfplaatsen van vleermuizen gevonden. Sommige kolonies bestaan uit meer dan honderd dieren.

Het onderzoek loopt tot 1 oktober 2026. Daarna wordt het soortenmanagementplan opgesteld en kan de gemeente een vergunning aanvragen bij de provincie Zuid-Holland. Naar verwachting is deze vergunning eind 2027 beschikbaar.

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Door Internetredactie Omroep Archipel