Verdachte babbeltruc Dirksland aangehouden, OM licht inzet camerabeelden toe





De politie heeft een verdachte aangehouden voor de diefstal bij een oudere vrouw aan de Boomvlietstraat in Dirksland. De vrouw werd op 10 juni 2025 bestolen nadat de dader zich had voorgedaan als agent. Daarbij verdwenen geld, goud, sieraden en een pinpas. De aanhouding is bevestigd door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). De verdachte moet op 24 augustus 2026 verschijnen op een OM-hoorzitting, waar de officier van justitie de zaak zonder tussenkomst van de rechter kan afhandelen.

De aanhouding werd eerder bekendgemaakt in het televisieprogramma Bureau Rijnmond. De zaak leidde ook tot vragen over het moment waarop camerabeelden van verdachten openbaar worden gemaakt.

Volgens de politie worden bij een opsporingsonderzoek verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Dat kan gaan om buurtonderzoek, forensisch onderzoek, digitaal onderzoek, financieel onderzoek en het bekijken van camerabeelden. Welke methoden worden ingezet, hangt af van de beschikbare informatie en de gevonden sporen.

Als er camerabeelden zijn, worden die eerst binnen de politie gedeeld om te onderzoeken of medewerkers de verdachte herkennen. Pas wanneer andere onderzoeksmethoden geen resultaat opleveren, kan worden besloten om de beelden openbaar te maken. Dat proces kan tijd kosten, omdat bijvoorbeeld eerst de uitkomsten van DNA-, digitaal of financieel onderzoek worden afgewacht.

Het Openbaar Ministerie beslist uiteindelijk of herkenbare camerabeelden mogen worden gepubliceerd. Daarbij maakt het OM een zorgvuldige afweging tussen het opsporingsbelang en de privacy van de verdachte.

Volgens het OM spelen daarbij twee uitgangspunten een belangrijke rol. Ten eerste moet het tonen van beelden in verhouding staan tot de ernst van het strafbare feit. Daarnaast wordt gekeken of er minder ingrijpende manieren zijn om een verdachte op te sporen. Zolang die mogelijkheden er zijn, krijgen die voorrang. Pas als deze geen resultaat opleveren, kan worden besloten om herkenbare beelden openbaar te maken.

In uitzonderlijke gevallen kunnen camerabeelden eerder worden vrijgegeven. Dat kan volgens de politie gebeuren als het gaat om een ernstig misdrijf of wanneer er een groot risico bestaat dat een verdachte opnieuw de fout ingaat. Ook in die situaties neemt het Openbaar Ministerie het besluit.

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Door Internetredactie Omroep Archipel