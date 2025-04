400.000 kilo stenen voor stevige dijken onder water

Tussen de haven van Middelharnis en inlaat van Pallandt en gemaal Koert ligt op het Haringvliet een schip met een kraan erop. Wat speelt zich daar af?

In opdracht van waterschap Hollandse Delta voert aannemer Martens en Van Oord werkzaamheden uit in het Haringvliet. Op de bodem wordt 400.000 kilo aan stortsteen geplaatst om de dijk te versterken. Het werkschip plaatst stortsteen eerst op de diepere delen tot wel -20 meter en volgt aan de hand van een talud geleidelijk meer naar boven. De werkzaamheden zijn het hele jaar.

Waarom is deze dijkversterking nodig?

Deze dijkversterking is nodig omdat eerder is gebleken dat er een kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit de dijk. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken en in het uiterste geval leiden tot het wegzakken van een dijk. Uit onderzoek en eerder uitgevoerde projecten is gebleken dat het aanbrengen van stortsteen de oplossing is om deze delen van de dijken weer op sterkte te krijgen. Daarmee wordt het talud van de dijk verflauwd en kan er geen zand meer wegstromen.

Meer weten? Kijk voor meer informatie over dit project op wshd.nl/onderwaterdijkversterking.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel