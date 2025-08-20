Truckrun kan doorgaan

De Truckrun Goeree-Overflakkee kan doorgaan. Er zijn genoeg verkeersregelaars gevonden en de vergunning is afgegeven. De Truckrun rijdt zaterdag 13 september 2025 over het eiland.

Onlangs plaatste de Chauffeursvereniging Flakkee een oproep op sociale media om vrijwilligers te werven als verkeersregelaar. Zonder 40 extra helpers, zou het evenement afgelast worden. De oproep bleek effectief: de Truckrun gaat door, vertelt voorzitter Jaap van der Vliet van de chauffeursvereniging.

Jaarlijks hoogtepunt

Ieder jaar organiseert de Chauffeursvereniging Flakkee met de Stichting Zuidwester de Truckrun, waarbij tussen de 150 en 200 vrachtwagens samen met cliënten van de Zuidwester een route over Goeree-Overflakkee afleggen, het hoogtepunt van het jaar voor veel deelnemers. Dit jaar was het even onduidelijk of het evenement nog wel door kon gaan: “Het zou echt zonde zijn als er weer een evenement zou verdwijnen”, zegt Van der Vliet.

Het verkrijgen van de vergunning duurde dit jaar langer vanwege een discussie met de VRR, legt hij uit. “Zij wilden dat er maar 100 wagens zouden rijden tijdens deze truckrun, maar er zijn al 180 cliënten van de Zuidwester die mee gaan. Dat wilden we zo niet doen, we kunnen niet tegen de cliënten zeggen dat de ene helft wel mee mag en de andere helft niet, of pas volgend jaar.”

Uiteindelijk is de chauffeursvereniging akkoord gegaan met twee rondes. Er gaan 100 wagens rijden, dan lassen we een half uur pauze in en dan gaan er weer 100 wagens rijden. Zo kan toch iedereen mee.” Zo werd de vergunning toch verkregen. “Daarvoor hadden we nog wel 40 extra vrijwilligers nodig.”

Het is uiteindelijk gelukt om op tijd alle verkeersregelaars te vinden. “Het bestuur was in de eerste instantie verdeeld. Een deel verwachtte dat het niets zou worden, die oproep op Facebook’”, vertelt Van der Vliet. “De andere helft verwachtte dat we dat wel zouden redden, gezien er heel veel mensen op het eiland zijn die de Truckrun graag zien slagen. Gelukkig hebben die gelijk gekregen.”

Door Internetredactie Omroep Archipel