Omroep Archipel volgt de Omloop live met Omloop Radio

Luister vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus 2025 naar Omloop Radio bij Omroep Archipel voor liveverslaggeving van de Omloop.

Op vrijdag 29 augustus starten we om 18:00 uur en zijn we tot middernacht live te horen. Zaterdag 30 augustus zijn we er weer vroeg bij: vanaf 08:00 uur ’s ochtends tot aan de finish nemen we je stap voor stap mee langs het parcours.

De Omloop voert 110 kilometer rond het hele eiland. Onderweg hoor je sfeerimpressies, gesprekken met deelnemers en supporters, tussenstanden en natuurlijk het verslag van de finish. Zo blijf je de Omloop van start tot finish op de voet volgen.

Door Internetredactie Omroep Archipel