Defensie verkleint aanwezigheid op Westerduinen

Defensie doet een stap terug op de Westerduinen. Het militaire terrein wordt grotendeels afgestoten. Alleen en bunker en enkele zendmasten blijven behouden. Het omvangrijke zendpark, dat decennialang het duingebied domineerde, wordt grotendeels afgebouwd. Daarmee ontstaat ruimte voor natuurherstel.

Door Ron Broekhart

Het terrein werd jarenlang gebruikt als zend- en communicatiestation. Dankzij de strategische ligging aan de kust konden radiosignalen ver reiken, wat de locatie van groot belang maakte. Met de komst van moderne communicatietechnologie verloor het zendpark echter zijn functie, terwijl het onderhoud kostbaar bleef. “De knoop is deels doorgehakt: Defensie gaat het gebied grotendeels afstoten,” zegt Menno van Lopik van Zuid-Hollands Landschap. “Een aantal masten blijft wel staan, maar het grootste deel kan worden verwijderd. Dat doen we zo zorgvuldig mogelijk om schade aan de natuur te voorkomen.”

Kansen voor natuurherstel

Natuurbeschermers zien de inkrimping van de militaire aanwezigheid als een unieke kans om het duinlandschap te herstellen. Door het weghalen van de meeste masten en kabels krijgt de natuur weer ruimte. Soorten als helmgras, duinviooltjes en broedvogels kunnen profiteren. “Hier groeien ook zeldzame planten, zoals de herfstschroeforchis, die maar op drie plekken in Nederland voorkomt,” zegt Van Lopik. “Door de werkzaamheden krijgt het zand weer vrij spel. We hebben maatregelen getroffen zodat verstuiving beperkt blijft en het zand direct neerkomt op een achterliggend duin.”

Het gebied blijft dus deels in handen van Defensie, maar krijgt tegelijkertijd een meer natuurlijk karakter. Mogelijk gaat het in de toekomst beperkt open voor recreatie, afhankelijk van het nog op te stellen natuurbeheerplan.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



