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Haringvlietbrug weer open na tijdelijke afsluiting vanwege aanrijding slagboom

Haringvlietbrug weer open na tijdelijke afsluiting vanwege aanrijding slagboom - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 27 juli 2026

De Haringvlietbrug op de A29 was maandag 27 juli 2026 vanaf 13:25 uur in beide richtingen afgesloten nadat een slagboom bij de brug was aangereden. De weg is rond 13:55 uur weer vrijgegeven voor verkeer in beide richtingen. 

De oorzaak van de aanrijding en de omvang van de schade aan de slagboom zijn niet bekendgemaakt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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