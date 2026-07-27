Haringvlietbrug weer open na tijdelijke afsluiting vanwege aanrijding slagboom





De Haringvlietbrug op de A29 was maandag 27 juli 2026 vanaf 13:25 uur in beide richtingen afgesloten nadat een slagboom bij de brug was aangereden. De weg is rond 13:55 uur weer vrijgegeven voor verkeer in beide richtingen.

De oorzaak van de aanrijding en de omvang van de schade aan de slagboom zijn niet bekendgemaakt.

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Door Internetredactie Omroep Archipel