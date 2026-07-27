Een muzikale tournee langs de koren van Goeree-Overflakkee





Goeree-Overflakkee kent een rijke traditie van zangverenigingen. Honderden inwoners komen wekelijks samen om hun passie voor muziek te delen: van christelijke liederen en klassieke werken tot populaire muziek en eigentijdse nummers.

In de nieuwe reportageserie van Omroep Archipel krijgen deze koren een podium. Achter de schermen wordt duidelijk wat deze verenigingen verbindt, waarom leden blijven zingen en welke bijzondere verhalen er schuilgaan achter de muziek.

De eerste halte van de muzikale tournee is het gemengde koor Excelsior uit Dirksland. De leden repeteren op woensdagavond in de Victoriahal. Het repertoire loopt uiteen van klassieke muziek en musicals tot opera en popmuziek. “Eigenlijk van B tot B: van Bach tot The Beatles”, zoals het koor het zelf omschrijft.

De komende maanden volgen andere koren van Goeree-Overflakkee.

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Door Internetredactie Omroep Archipel