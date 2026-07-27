Gemeente: waterschap beslist over 60 km/u op Langeweg Ooltgensplaat





Het Waterschap Hollandse Delta wil de Langeweg in Ooltgensplaat in 2027 opnieuw inrichten om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Goeree-Overflakkee bevestigt dat zij op de hoogte is van de plannen, maar benadrukt dat zij alleen een adviserende rol heeft. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de CDA-fractie, die op 22 juli 2026 zijn gepubliceerd.

Het waterschap wil de parallelweg omvormen tot een (brom)fietspad. Landbouwverkeer moet dan gebruik gaan maken van de hoofdrijbaan. Tegelijk wil het waterschap de maximumsnelheid op de Langeweg verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Volgens het waterschap sluit die snelheid beter aan bij de nieuwe inrichting van de weg en wordt het verschil in snelheid tussen landbouwverkeer en ander gemotoriseerd verkeer kleiner. Daarnaast zijn aanpassingen aan de wegbreedte en kruisingen voorzien om de snelheid van het verkeer te verlagen.

De gemeente werd eind 2025 betrokken bij de eerste ontwerpen. Tijdens gesprekken heeft het waterschap toegelicht waarom het de herinrichting en de snelheidsverlaging noodzakelijk vindt. Volgens het college is de rol van de gemeente adviserend en ligt de besluitvorming bij het waterschap.

Bij de voorbereiding zijn verschillende partijen betrokken. Eind 2025 sprak het waterschap onder meer met de gemeente, de dorpsraad, LTO, Cumela en de Veiligheidsregio. In mei van dit jaar zijn persoonlijke gesprekken gevoerd met direct aanwonenden en grondeigenaren over de voorlopige plannen. Ook volgt nog een gesprek met De Ruiter's Bakkerij over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Na de zomer organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst voor een bredere groep inwoners.

Volgens het college kan de gemeente signalen uit het dorp onder de aandacht brengen van het waterschap. Daarbij worden volgens het college verschillende belangen afgewogen, zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de gevolgen voor de omgeving.

De keuze voor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur is volgens het college gebaseerd op het Wegenbeheerprogramma 2022-2027 van het waterschap. Daarin is de Langeweg aangewezen als weg die kan worden aangepast van een gebiedsontsluitingsweg naar een erftoegangsweg. Bij die keuze zijn onder meer de verkeersintensiteit, de functie van de weg en de samenstelling van het verkeer meegewogen.

Omdat de verkeerspolitie twijfelde aan eerdere verkeersgegevens, liet het waterschap in februari 2026 nieuwe verkeerstellingen uitvoeren. Daarbij is zowel op de hoofdrijbaan als op de parallelweg aan weerszijden van de Bosweg het aantal voertuigen en de gereden snelheid gemeten. Volgens het college bevestigen deze onderzoeken dat de weg geschikt is om landbouwverkeer en ander gemotoriseerd verkeer samen gebruik te laten maken van de hoofdrijbaan.

Alternatieven voor de gekozen inrichting zijn volgens het college niet uitgebreid onderzocht. Het waterschap had op basis van het eerder vastgestelde wegenbeheerprogramma al gekozen voor een inrichting als erftoegangsweg. Daardoor ontstond de mogelijkheid om de parallelweg volledig te bestemmen voor fietsers en bromfietsers. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor deze groep had daarbij volgens het college een hoge prioriteit.

Over de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid van woningen, bedrijven, agrarische ondernemingen en hulpdiensten is nog weinig bekend. Het college zegt er bij het waterschap op aan te dringen de hinder tijdens de uitvoering zo beperkt mogelijk te houden.

De plannen zijn nog niet definitief. Volgens het waterschap lopen gesprekken met onder meer bewoners, hulpdiensten en agrariërs nog door. Reacties uit deze gesprekken worden meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Daarnaast worden aanvullende verkeerstellingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gebruik van de Langeweg, de parallelweg en mogelijke omleidingsroutes.

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Door Internetredactie Omroep Archipel