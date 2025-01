48 arrestaties en honderden kilo's drugs in beslag genomen

Een veilige en leefbare gemeente vraagt om samenwerking

Met een breed gebied dat loopt van Ouddorp tot Ridderkerk heeft district Rijnmond Zuid-West te maken met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit. Om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, en specifiek drugshandel, te versterken, stelde de politie Eenheid Rotterdam in 2025 het drugsteam Rijnmond Zuid-West samen.

“Ondermijnende criminaliteit, en drugshandel in het bijzonder, is hier een grote bedreiging voor de veiligheid en leefbaarheid van burgers en (commerciële) partners”, vertelt Marc Boer. Het team versterkt, samen met de gemeentes en partners in de gebieden, de lokale aanpak van ondermijning. Na een jaar intensieve inzet wordt de balans opgemaakt.

Kennis en maatwerk

Doordat het gebied zo uitgestrekt is, zijn er in elk gebied verschillende behoeftes en uitdagingen. En dat vraagt om maatwerk. Op Goeree-Overflakkee ligt de focus op de handel, gebruik en productie van synthetische drugs. Terwijl de drugscriminaliteit in het meer stedelijke gebied van basisteam Oude Maas, zich met name richt op cocaïne en heroïne.

“Met drugsteam Rijnmond Zuid-West bundelen we kennis en kracht en bieden we maatwerk waar het kan”, legt Boer uit. Hieruit is onder andere de aanpak ‘Frisse Wind’ ontstaan. Een aanpak die, zoals de naam al zegt, een nieuwe wind doet waaien op o.a. Goeree-Overflakkee. Het eiland heeft relatief veel drugs gerelateerde overlastpanden. Door een nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie, het basisteam en het drugsteam, ligt er nu een nieuwe, snellere aanpak voor het oprollen van drugspanden. Boer: “Zo konden we afgelopen jaar circa 70 panden oprollen, waarvan 30 panden en woningen op Goeree-Overflakkee. Soms werden er op één actiedag wel vier panden bezocht. “

Samenwerken

De komende jaren wil Boer de samenwerking met partners, bestuurders en het Openbaar Ministerie nog meer versterken. “We zien nu al dat het zijn vruchten afwerpt” gaat hij verder. “Dat contact willen we verder intensiveren, want dat leidt tot mooie dingen.” Een voorbeeld zijn de sms’jes die de politie afgelopen zomer in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente Goeree-Overflakkee heeft verstuurd aan zo’n 900 contacten die waren gevonden in inbeslaggenomen telefoons van drugsdealers.

Dat zijn 900 mensen die waarschijnlijk hun drugs besteld hebben bij één van deze dealers. “Dat is wel even schrikken als je ineens een sms’je krijgt van de politie dat je telefoonnummer is gevonden in een drugsonderzoek”, veronderstelt Boer. “Ik hoop dat we met deze actie een stukje bewustwording hebben gecreëerd bij de mogelijke gebruikers. Want drugs zijn een zaak van vraag en aanbod.”

Tegelijkertijd biedt de gemeente met de actie een helpende hand aan bewoners om van hun verslaving af te komen. “Drugsgebruik op Goeree-Overflakkee is een zorgelijk probleem”, laat burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman weten. “Het tast de veiligheid en leefbaarheid van het eiland aan. De gemeente werkt daarom nauw samen met het drugsteam Rijnmond Zuid-West. Dit team bestrijdt niet alleen drugshandel en ondermijnende criminaliteit, de acties van het team en de communicatie hierover brengen ook een preventieve werking met zich mee” legt ze uit. “Een veilige en leefbare gemeente vraagt om samenwerking. Het drugsteam en de gemeente stemmen hun aanpak goed op elkaar af. Zo kunnen wij na een actie van het team passende stappen zetten, bijvoorbeeld met bestuursmaatregelen of door hulp te bieden aan betrokkenen.”

“Inwoners en ondernemers spelen een belangrijke rol in de aanpak van ondermijning”, vervolgt burgemeester Grootenboer. “Met de app ‘Meld een vermoeden’ kunnen (anonieme) meldingen worden gedaan over verdachte situaties of signalen van ondermijning. Deze meldingen komen vertrouwelijk binnen bij de gemeente en worden altijd serieus onderzocht. Samen met politie, justitie, de Belastingdienst en andere partners wordt gewerkt aan het voorkomen en aanpakken van criminaliteit. Daarnaast zet een netwerk van betrokken partijen zich op Goeree-Overflakkee in om het gebruik van verslavende middelen tegen te gaan. Dit gebeurt binnen de Integrale Aanpak Verslavingsproblematiek (IAV). De gemeente ondersteunt en coördineert deze aanpak onder de naam ‘SamenZien’. We praten met inwoners, denken na over gedragsverandering en zoeken naar blijvende oplossingen. SamenZien laat zien dat iedereen kan bijdragen aan het aanpakken van verslaving en het helpen van anderen.”

Drugs met een straatwaarde van € 2,6 miljoen

“We kijken terug op een goed jaar”, zegt Boer. “Het drugsteam heeft in district Rijnmond Zuid-West totaal ruim 2700 kg drugs en versnijdingsmiddelen in beslag genomen met een straatwaarde van ruim 2,6 miljoen euro. De drugs variëren van ruim 1000 xtc pillen tot in beslagname van ruim 35 kg ketamine bij één dealer. Verder hield het team 48 verdachten aan, haalde het 7 vuurwapens en 10 imitatiewapens van de straat en werd er circa 600.000 euro aan contanten in beslag genomen.”

Zorgelijke opkomst van procaïne

Boer maakt zich ook zorgen. Met name de opkomst van de zogeheten procaïnewasserijen is zeer verontrustend. Procaïne is een stof die gebruikt wordt voor de versnijding van cocaïne. Het heeft dezelfde glans als cocaïne, maar is veel goedkoper. Dat maakt het een geliefd versnijdingsmiddel. Alleen het ‘mix klaar’ maken neemt zeer grote risico’s met zich mee. Het wordt namelijk uitgewassen met aceton, een erg licht ontvlambare vloeistof. “We treffen deze procaïnewasserijen regelmatig aan in appartementen. Levensgevaarlijk natuurlijk!” roept Boer. “Aceton kan zich verspreiden via de verwarmingskanalen van zo’n appartementengebouw. De gevolgen als zoiets explodeert, zijn niet te overzien. Vorig jaar hebben we ruim 2550 kilo procaïne afgevoerd. Een krankzinnige hoeveelheid als je bedenkt hoeveel risico hiermee gemoeid gaat.”

“Het is daarom belangrijk dat mensen verdachte situaties meteen bij ons melden”, drukt Boer op het hart. “Naast de opvallende geur van aceton zijn ook dichtgeplakte ramen, het af- en aanrijden van bestelbusjes en het uitladen van jerrycans een teken dat er iets niet in de haak is.“

Over de districtsgrenzen heen

Ook andere teams binnen de politie Eenheid Rotterdam en zelfs de douane weet het drugsteam inmiddels te vinden. Boer: “Laatst werden we gevraagd te helpen bij een procaïnevangst op Schiphol. Dankzij onze opgedane kennis hebben we inmiddels aardig in kaart hoe de hazen lopen. Fijn dat we ook buiten de districtsgrenzen van dienst kunnen zijn. We willen tenslotte allemaal hetzelfde: die drugs van de straat.”



Door Internetredactie Omroep Archipel