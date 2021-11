5.000 euro voor Stichting Vierspan Zuid-Holland in Ouddorp

Een bijzondere benoeming van de VriendenLoterij voor Stichting Vierspan Zuid-Holland in Ouddorp. De stichting is benoemd tot één van de Clubs van de Week en ontvangt daarom eenmalig een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij. Stichting Vierspan Zuid-Holland gaat het geld gebruiken om een hindernis voor de menwedstrijden aan te schaffen.

Frank Bruin, penningmeester van Stichting Vierspan Zuid-Holland: “Dankzij deze bijdrage is het nu mogelijk om iets extra’s te doen voor de menwedstrijden, zoals het aanschaffen van een marathonhindernis.”

Clubs van de Week

Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot en met 31 december 2021 benoemt de VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’. Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000 euro van de VriendenLoterij voor een specifiek doel of een maatschappelijk project voor de club en haar leden. Om voor de titel in aanmerking te komen, kunnen clubs, verenigingen en stichtingen zich tot 30 november 2021 aanmelden op www.clubsvandeweek.nl