52-jarige vrouw uit Dirksland om het leven gekomen in Flevoland

Bij een verkeersongeluk op de Kuinderweg, tussen Emmeloord en Luttelgeest, is vrijdag 5 juli 2024 een 52-jarige vrouw uit Dirksland om het leven gekomen. Dat meldt Omroep Flevoland.

Bij het ongeluk botste een personenauto op een vrachtwagen. De vrouw uit Dirksland zat in de personenauto. De vrachtwagenchauffeur is volgens de politie met de schrik vrijgekomen.

Op foto's is te zien dat de vrachtwagen op zijn kant in de akker ligt naast de weg. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Wellerwaard. De Kuinderweg was een groot deel van de dag afgesloten in beide richtingen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.



Door Omroep Flevoland