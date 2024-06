5700 oude elektronische apparaten ingezameld tijdens E-waste race

Leerlingen van zeven basisscholen op Goeree-Overflakkee hebben samen met drie scholen uit Nissewaard heel veel elektronisch afval ingezameld tijdens de E-waste Race Goeree-Overflakkee. Met hulp van buurtbewoners hebben de scholen in totaal maar liefst 5700 oude elektronische apparaten ingezameld.

Dankzij deze inzamelactie belandt de verzamelde apparatuur niet in de verbrandingsoven, maar wordt deze hergebruikt en gerecycled. Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee overhandigde op donderdag 20 juni 2024 de prijs aan de Prins Johan Frisoschool uit Herkingen. Deze school is met 1900 ingezamelde apparaten als winnaar uit de bus gekomen.

De prijs was niet zomaar een prijs maar volledig verzorgde schoolreis naar De Uitvindfabriek in Breda. “Bij de kick-off van de E-Waste Race waren jullie er al van overtuigd dat jullie gingen winnen en dat is gelukt,” sprak wethouder Daan Markwat de trotse leerlingen van groep 7/8 toe tijdens de prijsuitreiking. “Eén op de drie apparaten is door jullie ingezameld, dat is maar liefst een derde van alle ingezamelde apparaten!”

De leerlingen van de Prins Johan Frisoschool gingen langs bij de bewoners in de straten voor apparaten, en een vakantiepark in de buurt plaatste een bericht op de website om aan apparaten te komen. Folders werden ingestoken bij de lokale kranten. De leerlingen hebben alle middelen ingezet om zo veel mogelijk apparaten te redden van het restafval.

In Nederland wordt momenteel slechts de helft van het elektronisch afval (e-waste) gerecycled. Veel apparaten belanden bij het restafval of blijven ongebruikt op zolders en in lades liggen. De E-waste Race is een initiatief dat kinderen, hun families en buurtbewoners aanmoedigt om bewuster om te gaan met hun elektronica. De race begint altijd met een leerzame interactieve gastles, waarin kinderen leren over grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Na deze gastlessen begon de race en verzamelden de leerlingen vier weken lang elektronisch afval. Ze kregen extra punten voor apparaten die ze lieten repareren. Tegelijkertijd voerden de leerlingen campagne in hun buurt om bewoners te betrekken bij de E-waste Race. Buurtbewoners konden hun oude elektronische apparaten, van citruspers tot dvd-speler en van haardroger tot keyboard, online aanbieden, waarna de leerlingen deze aan huis kwamen ophalen. Alle ingezamelde apparaten worden hergebruikt of gerecycled, wat bijdraagt aan een duurzame kringloop van kostbare grondstoffen die in oude elektronica zitten.

De basisscholen die de afgelopen vier weken hebben meegedaan aan de E-waste Race zijn: SBO de Wegwijzer (Middelharnis), Prins Johan Frisoschool (Herkingen), OBS de Westhoek (Ouddorp), OBS Het Startblok (Oude-Tonge), CBS Het Kompas (Middelharnis), OBS Ollie B. Bommel (Den Bommel), OBS de Regenboog (Ooltgensplaat), OBS De Vlasbloem (Nissewaard), OBS De Piramide locatie Groenewoud (Nissewaard) en KBS De Wegwijzer (Nissewaard).

De E-waste Race Goeree-Overflakkee is een initiatief van de RAD in samenwerking met Stichting Open, Weee NL en Reinis. Met een indrukwekkende 5700 ingezamelde oude elektronische apparaten, heeft de E-waste Race een goede bijdrage geleverd aan de vermindering van e-waste en het bevorderen van recycling in Nederland.



Door Arjan Huizer