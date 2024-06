60 jaar vastelandverbinding gevierd met Fluzi-feest

Het historisch centrum van Middelharnis was zaterdag 8 juni 2024 omgetoverd tot een levendige feestlocatie ter ere van het Fluzi-feest. Dit evenement vierde het 60-jarig jubileum van de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en het vasteland, en trok vele bezoekers die genoten van een dag vol activiteiten en nostalgie.

De festiviteiten begonnen op het Spuiplein, waar de officiële opening plaatsvond. De sfeer zat er meteen goed in, met diverse activiteiten verspreid over verschillende locaties in het centrum. Een bijzondere bijdrage kwam van de breiclub 'Een steekje los'. Terwijl 40 dames op de achtergrond onverstoorbaar doorwerken, delen twee dames in de nieuwsreportage herinneringen aan de tijd dat de verbinding tussen Goeree-Overflakkee en het vasteland werd gerealiseerd, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het eiland.

In het jeugdhonk, gelegen tussen het Oude Raadhuis en de Grote Kerk, konden bezoekers even uitrusten en luisteren naar de gedichten van de ‘Reizende Dichters'. De dichters lieten zich inspireren door het thema Fluzi.

De festiviteiten werden afgesloten met talrijke muziekoptredens op het Spuiplein. Bezoekers werden tot laat in de avond meegenomen op een muzikale reis terug naar de jaren '60.



Door Internetredactie Omroep Archipel