Bodem als Basis brengt boeren en adviseurs bij elkaar

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van gezonde landbouwbodems. Een vitale bodem is niet alleen goed voor de teelt, maar ook voor de waterkwaliteit, biodiversiteit en het omgaan met klimaatverandering. Grote en soms complexe thema’s waar Nederlandse boeren de afgelopen jaren steeds vaker mee te maken kregen.

Door Evi Vos

Via het project Bodem als Basis krijgen boeren advies en begeleiding bij het duurzaam beheren van hun land. Het project is een initiatief van LTO Noord en wordt ondersteund door de Zuid-Hollandse waterschappen, als onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Ook boeren op Goeree-Overflakkee doen mee. Thomas van der Meij van LTO Noord legt uit hoe het project in zijn werking gaat.

Minder middelen, meer leven

Het project helpt boeren hun bodem ecologisch gezond te maken, wat leidt tot minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mest, en daardoor tot minder vervuiling van het oppervlaktewater. Een gezonde bodem slaat water op en geeft dit geleidelijk vrij, wat vooral bij droogte van belang is. Daarnaast ondersteunt zo’n bodem niet alleen planten, maar ook insecten — cruciaal vanwege de dalende insectenpopulatie.

Bodem als Basis voor alle boeren

Op Goeree-Overflakkee hebben inmiddels 28 boeren en tuinders deelgenomen of zijn nog actief. Volgens Van der Meij gaat het om een diverse groep agrariërs: akkerbouwers, tuinbouwers, melkveehouders, bollentelers en ondernemers met een voedselbos.

Boeren die mee willen doen, kunnen zich aanmelden via de website van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “Nieuwe deelnemers starten met een tweedaagse cursus over bodembiologie en het stimuleren van bodemleven. Daarna krijgen ze zeker twee jaar begeleiding van een persoonlijke bodemadviseur,” zegt Van der Meij. “Samen met die adviseur kijken ze naar de bedrijfsvoering en welke maatregelen het beste passen bij hun bodem, gewassen en waterkwaliteit.”

Bodemanalyses en behandelplannen

Binnen het project worden bodemmonsters genomen, waarbij ook het bodemleven wordt onderzocht. Op de Zuid-Hollandse eilanden blijkt de verhouding tussen calcium en magnesium vaak uit balans. Volgens Van der Meij is het aanvullen van magnesium vaak een eerste stap. Dit verbetert de bewerkbaarheid van de bodem, stimuleert wortelgroei en maakt voedingsstoffen beter beschikbaar.

Na de analyse wordt een bodembehandelplan opgesteld, afgestemd op het type gewas, de grondsoort en de kwaliteit van bodem en water. Een veelvoorkomend advies is het gebruik van een groenbemester in de winter. “Zo zorgen boeren ervoor dat er een gewas op het land staat dat het bodemleven voedt in het seizoen waarin er anders niets groeit.”

Kennis en ervaringen delen

Naast persoonlijk advies zijn er ook verdiepingsbijeenkomsten, waar boeren ervaringen uitwisselen en lezingen bijwonen. “De laatste bijeenkomst ging over droogte voorkomen, groenbemesters en kruidenrijk grasland,” vertelt Van der Meij. “Er is ook een appgroep met deelnemers en adviseurs. Zo vroeg vandaag iemand naar ervaringen met het gebruik van melasse op tarwestoppel, om de vertering van plantenresten te versnellen.”

Met Bodem als Basis krijgen boeren niet alleen praktische handvatten, maar ook de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Dat draagt bij aan een duurzamere landbouw op Goeree-Overflakkee.

