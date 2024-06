680 nieuwe woningen op Goeree-Overflakkee: bestemmingsplannen goedgekeurd

Met de vaststelling van de bestemmingsplannen tijdens de raadsvergadering op donderdagavond 6 juni 2024, worden er in de toekomst zo'n 680 nieuwe woningen gerealiseerd op het eiland om tegemoet te komen aan de groeiende woningbehoefte.

De woningen en appartementen zullen een diversiteit aan soorten, maten en prijsklassen bieden en zullen verspreid liggen over de kernen Dirksland, Middelharnis en Oude-Tonge. Wethouder Daan Markwat: “We zijn ontzettend blij dat we weer een belangrijke stap gezet hebben met nieuwbouw op Goeree-Overflakkee. De projecten passen in de bredere ambitie om woningen aan alle kernen van de gemeente toe te voegen. Dat is van belang gezien de groeiende behoefte op Goeree-Overflakkee aan betaalbare woningen en sociale huurwoningen.”

In de afgelopen maanden hebben ontwikkelaars en de gemeente samengewerkt aan de anterieure overeenkomsten, waarin concrete afspraken zijn vastgelegd voor de realisatie van de vier projecten.

In Dirksland zal aan de noordzijde een project genaamd 'Kleine Boezem Dirksland' worden gerealiseerd, met in totaal 146 woningen van verschillende types en prijsklassen. Middelharnis krijgt het woongebied 'Menheerse Erf' met 280 woningen, terwijl het voormalige campingterrein in Oude-Tonge wordt omgevormd tot een woongebied met 68 nieuwe woningen. Daarnaast zal het project 'Nieuw Getij', gelegen aan Capelleweg/Mercuriuslaan in Oude-Tonge, maximaal 185 woningen van diverse types en prijsklassen omvatten, evenals ruimte voor maatschappelijke voorzieningen.



Door Internetredactie Omroep Archipel